- Les touristes qui visitent la Nouvelle-Zélande devront bientôt payer trois fois le prix d'entrée actuel.

Le voyage en Nouvelle-Zélande devient plus coûteux pour les Allemands va coûter plus cher pour les touristes allemands : le gouvernement de la nation du Pacifique a annoncé qu'il allait presque tripler la taxe de tourisme pour les visiteurs de la plupart des pays. Au lieu des 35 dollars néo-zélandais actuels (20 euros), la "taxe de tourisme et de conservation internationale" (IVL) s'élèvera à 100 dollars néo-zélandais (56 euros) à partir du 1er octobre.

La taxe sera payée en ligne à l'avance lors de l'obtention du permis d'entrée électronique NZeTA. Les Allemands, les Autrichiens et les Suisses n'ont pas besoin de visa si leur séjour prévu ne dépasse pas trois mois. Ceux qui prévoient de séjourner plus longtemps auront besoin d'un visa touristique, dont le coût augmentera également considérablement à partir du mois prochain.

Controverse dans le secteur du tourisme

"Le secteur du tourisme international est vital pour l'économie de la Nouvelle-Zélande", a déclaré le ministre du Tourisme Matt Doocey. Cependant, il entraîne également des coûts importants pour les communautés locales, tels que la charge accrue sur l'infrastructure régionale et les coûts d'entretien et de réparation dans les zones de conservation. Il est convaincu que son pays continuera d'attirer de nombreux individus du monde entier.

Les critiques expriment des doutes. L'Association de l'industrie du tourisme (TIA) a exprimé ses préoccupations quant au fait que la Nouvelle-Zélande lutte encore pour relancer le tourisme après la COVID-19 et est en retard sur le reste du monde. "Cela nuira davantage à notre compétitivité mondiale", a déclaré la PDG Rebecca Ingram. Le tarif plus élevé est prévu pour réduire le nombre de touristes de plusieurs milliers par an.

