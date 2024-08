"We avons vu une plus grande mise en avant de l'entertainment", a dit Al Corbi, qui est à la tête de la sécurité de luxe depuis 50 ans en tant que président et fondateur de SAFE (Stratégies Armées et Environnements Fortifiés), basé en Virginie, aux États-Unis. "Si vous devez survivre sous terre, nous voulons que vous vous amusiez."

Corbi, qui a aidé à sécuriser une maison privée de 27 étages à Mumbai pour le milliardaire industriel Mukesh Ambani (dont le fils Anant a récemment fait la une des journaux avec ses fasteurs de mariage), travaille actuellement sur une maison spacieuse sur un terrain boisé de 200 acres, à un endroit non divulgué aux États-Unis (il est compréhensible qu'il soit peu disert sur de nombreux aspects de son travail).

La maison elle-même, a déclaré Corbi lors d'un entretien via Zoom, est ultra-sécurisée avec des portes blindées, des fenêtres incassables et des systèmes d'entrée de porte biométriques. Ensuite, il y a le fossé de 30 pieds avec un pont basculant, les canons à eau capables de neutraliser les hélicoptères, les drones ou les parachutistes, et la couche de liquide inflammable qui peut être déployée automatiquement à la surface du lac artificiel et enflammée pour créer un anneau de feu défensif.

"Regardez les temps médiévaux, un fossé est l'un des plus grands moyens de dissuasion", a déclaré Corbi. "Mais ils n'avaient pas de jet-skis à l'époque." Le client de Corbi, un magnat des affaires et passionné de sports nautiques, voit un double usage pour son fossé et prévoit de l'utiliser comme piste de course pour ses amis.

Les très riches ont toujours été des cibles, que ce soit des intrus, des kidnappeurs ou des assassins. Maintenant, les peurs ont augmenté pour inclure les activistes anti-capitalistes "mangez les riches", les phénomènes météorologiques extrêmes causés par le changement climatique, les terroristes, les événements apocalyptiques imprévus - et une menace pandémique permanente qui a été rendue trop réelle en 2020.

'Comme le Ritz-Carlton, sous terre'

Corbi, qui a également construit des tunnels d'évasion souterrains qui font également office de pistes de go-kart, a déclaré qu'il n'y avait pas d'appétit chez ses clients pour un design utilitaire dans les espaces sécurisés. Même il y a 50 ans, il dit que les bunkers traditionnels ressemblaient à des hôtels de luxe - "genre Ritz-Carlton, sous terre". Mais maintenant, ses clients les plus riches se moquent de cette modestie.

Un esprit de concurrence peut en partie stimuler la demande. Plusieurs spécialistes ont rapporté une augmentation des demandes depuis que des rapports ont fait surface l'an dernier concernant un immense complexe que le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, est en train de construire à Hawaï, qui, selon les documents de planification publique, comprend un abri souterrain de 5 000 pieds carrés avec des espaces de vie, une salle des machines et une trappe de sortie. Il est rapporté que Bill Gates a des bunkers sous toutes ses nombreuses maisons.

Graham Harris, associé fondateur de SHH Architecture and Interior Design à Londres, l'un des principaux studios de conception pour les personnes à haut revenu dans le monde, a déclaré qu'il répondait également à des demandes changeantes. Il n'y a pas si longtemps, les clients avaient tendance à construire les salles de bain de leurs suites principales pour résister aux attaques. Les murs intérieurs étaient en béton et les portes sécurisées étaient conçues pour se fondre dans la décoration de la maison. Mieux vaut pouvoir passer à côté la nuit que d'essayer de descendre jusqu'à une cave éloignée.

"Maintenant, ils ont vraiment grandi en taille et en prestige", a déclaré Harris, qui sécurise souvent toute la suite plutôt que seulement la salle de bain, permettant aux clients de se cloîtrer d'un simple coup de commutateur de chevet. "Nous avons également fait une maison à Highgate (un quartier huppé du nord de Londres) où la salle de cinéma était en réalité la pièce sécurisée avec sa propre alimentation en air filtré, des portes sécurisées, un coin cuisine et une zone entièrement approvisionnée qui pourrait soutenir une famille pendant plus d'une semaine."

Un autre client a transformé sa galerie d'art de 3 000 pieds carrés en une pièce sécurisée, qui avait également une alimentation électrique séparée. Pour aider à rendre ces espaces confortables, des "fausses fenêtres" intelligentes peuvent être installées dans le plafond pour imiter le temps et le temps qu'il fait à l'extérieur, baignant les intérieurs souterrains en une lumière "naturelle" constamment changeante.

Bassins à requins, stands de tir et simulateurs

Les portes secrètes et les passages secrets sont devenus autant un gadget désirable à montrer aux invités après le dîner qu'une caractéristique de sécurité vitale. Creative Home Engineering en Arizona - une société qui se spécialise dans la création et l'installation de ceux-ci pour les clients du monde entier - a récemment construit une immense cheminée rotative qui pivote pour révéler l'entrée souterraine d'une salle de tir. Dans une autre maison, une cabine téléphonique britannique a été conçue de telle sorte que lorsque le bon code est entré sur le clavier, les fenêtres en verre deviennent opaques, et le mur arrière s'ouvre pour révéler une glissière menant à un complexe souterrain sécurisé qui comprend un simulateur de vol et un bassin à requins.

Corbi a déclaré que les milliardaires avaient toujours été sages face au danger, mais qu'il avait maintenant remarqué beaucoup plus de demandes de millionnaires qui pourraient traditionnellement se contenter de mesures de sécurité standard. Pour ce marché, les pièces existantes peuvent être sécurisées pour quelques milliers de dollars. Pour des centaines de milliers, des bunkers en acier préfabriqués modulaires peuvent être déposés dans le sol sous une nouvelle maison.

Pour tous les systèmes sauf les plus sécurisés, Corbi a expliqué que ses clients achetaient simplement du temps : "Si quelqu'un entre par effraction la nuit, ils vont quand même entrer, mais ils ne vont pas pouvoir entrer dans la chambre où la famille est en sécurité assez longtemps pour que la police finisse son café et ses beignets."

À l'extrémité la plus riche du spectre, les milliardaires sont de plus en plus paranoïaques quant aux menaces pour leur santé, que ce soit des attaques bioterroristes, des pandémies virales ou des défaillances cardiaques et accidents ordinaires. Covid a donné un coup de pouce à cette partie des affaires de SAFE, que la femme de Corbi, Naomi, infirmière enregistrée, dirige maintenant.

Certaines des pièces qu'elle a supervisées lors de leur création sont aussi bien équipées que les salles d'opération des meilleurs hôpitaux, avec des chambres de décontamination, des placards d'équipement de protection personnelle et des pharmacies remplies de médicaments d'urgence ainsi que de composés de vitamines adaptés aux résidents pour les aider à supporter de longues périodes d'isolement.

“Oubliez les bombes nucléaires, la chose pour laquelle nous devrions nous préparer est la vie réelle”, a déclaré Corbi. “Si j'avais un dollar à dépenser pour un abri ou pour la préparation médicale, je sais ce que je ferais. Les jours où l'on peut mettre une trousse de premiers secours dans un abri préfabriqué et dire qu'on est en sécurité sont révolus.”

