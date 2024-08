- Les têtes suédoises renouvelées à l'entrée du port de Wismar

Le Port de Wismar Accueille à Nouveau Ses Monuments

À temps pour le prochain Festival suédois dans la ville hanséatique historique, qui commence vendredi, les deux têtes suédoises colorées ont retrouvé leur place pour orner l'entrée du port. Les vieilles et iconiques statues en bois du héros Hercule avaient auparavant bénéficié d'un ravalement de façade.

La ville a investi environ 55 000 euros pour la rénovation, effectuée par les employés de l'Autorité de Gestion des Déchets et des Transports. Cela incluait le renouvellement de la construction sur pilotis de la tête suédoise occidentale près du pont maritime, la réalisation de travaux de réparation et de peinture sur les deux têtes, et le renouvellement de la protection contre la corrosion sur les deux mâts en acier des têtes suédoises. Les pilotis de la tête suédoise orientale, enfoncés dans le lit marin, avaient déjà été renouvelés il y a dix ans.

Rappel de l'Époque Suédoise

Les têtes suédoises à l'entrée du port sont des répliques des originaux baroques en bois de chêne, qui peuvent être vus au Musée Historique de la Ville de Schabbell. Pendant des siècles, ces têtes colorées ont orné l'entrée du port. Des répliques des têtes suédoises peuvent être vues à divers endroits dans la ville, servant de rappel de la période suédoise de plus de 150 ans qui a suivi la Guerre de Trente Ans.

Ville de Wismar

Les têtes suédoises rénovées, maintenant vives et restaurées, servent de monuments prometteurs à l'entrée du port de la ville de Wismar. Ces monuments sont un témoignage de l'influence suédoise durable dans l'histoire riche de la ville.

