- Les terres thuringiennes à Iéna connaissent leur niveau de prix de pointe.

Dans le royaume de Thuringe, Jena se targue d'avoir les terrains à bâtir les plus chers. Comme la "ville de la Saale" le clame, le prix médian du terrain constructible en 2021, selon les données de l'Office de statistique d'Erfurt, s'élevait à 679,67 euros par mètre carré. À titre de comparaison, Erfurt affichait un prix de 256,31 euros par mètre carré, et Weimar de 184,92 euros. La ville de Suhl, qui jouit d'un statut indépendant, se targue d'avoir les prix d'achat moyens les plus abordables, à savoir 48,97 euros par mètre carré. Par le passé, les constructeurs avaient trouvé Jena comme étant le lieu le plus cher.

Selon les données, les coûts médians les plus élevés pour les terrains à bâtir ont été observés dans le district de Sömmerda, avec 148,65 euros par mètre carré, tandis que les moins chers ont été trouvés dans le district d'Altenburger Land, à seulement 22,22 euros par mètre carré.

En 2021, un total de 1 139 terrains inutilisés ont été transférés dans l'État. Parmi ces transactions, 759 ont concerné des terrains destinés à la construction résidentielle. Au total, environ 2,5 millions de mètres carrés ont été vendus, pour un montant d'environ 87 millions d'euros. Cela équivaut à un prix d'achat moyen de 34,34 euros par mètre carré.

Malgré la réputation de Jena pour ses terrains à bâtir chers, il y a un potentiel de retour sur investissement important pour les investisseurs et les constructeurs qui cherchent à développer ces terrains.

