Les terrains de golf affiliés à Trump ont constamment posé des défis au Service Secret dans l'accomplissement de leurs tâches.

Une visite présidentielle sur un terrain de golf a généralement lieu dans la plus grande zone extérieure ouverte, et en raison de leur conception, qui comprend des routes publiques et des éléments comme des arbres et des collines qui offrent une couverture potentielle aux agresseurs potentiels, ils sont particulièrement difficiles à gérer pour les agences de sécurité.

Tout comme les dirigeants précédents, la présence de Trump sur le terrain de golf ne entraîne pas la fermeture du club au public ou la fermeture des routes environnantes. Au lieu de cela, des équipes d'agents en tenue de golf se déplacent en voiturettes de golf devant et derrière Trump tandis qu'il joue, sécurisant les zones plusieurs minutes avant son arrivée.

Le Trump National Golf Club, situé à West Palm Beach, est situé près de trois routes très fréquentées : Kirk Road, Summit Boulevard et Congress Avenue. L'aéroport international de Palm Beach est situé à proximité.

En tant que président, Trump pouvait souvent être vu depuis Kirk Road en train de jouer au golf. Cependant, les membres des médias n'ont pas été autorisés à être présents sur les trottoirs adjacents au terrain de golf pendant les parties de Trump.

Après avoir quitté ses fonctions, certaines restrictions ont été assouplies. Le public a été autorisé à avoir une vue dégagée sur Trump depuis les trottoirs de Summit Boulevard et de Congress Avenue.

During a press conference on Sunday, Palm Beach County sheriff acknowledged certain security concerns.

"Given his current status, he is not the current president. Consequently, our security measures are limited to the areas deemed viable by the Secret Service," Sheriff Ric Bradshaw expressed. He further added, "I anticipate that there may be a larger crowd present when Trump returns to the golf course next time."

During Barack Obama's tenure as president, his preferred golf location was the links located at Joint Base Andrews. The military installation's nature offered restricted access to both the golf course and its surroundings.

President Joe Biden rarely engages in golfing.

Despite being out of office, Trump's golf outings at Trump National Golf Club continue to spark interest in politics, with people often gathering near the heavily trafficked roads to catch a glimpse.

The shift in security measures after Trump's presidency allows for a more open political spectacle, as the general public can now observe his golf rounds from locations like Summit Boulevard and Congress Avenue.

