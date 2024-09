Les tensions dans la politique israélienne s'intensifient à mesure que les affrontements avec le Hezbollah s'intensifient.

Au lieu de cela, le monde politique était agité de murmures selon lesquels le Premier ministre Benjamin Netanyahu projetait de limoger le ministre de la Défense Yoav Gallant et de nommer un novice militaire, Gideon Sa'ar, pour renforcer sa position intérieure. Des responsables de la sécurité de haut rang étaient francs. "Ça lui prendra des mois pour apprendre le métier", a déclaré Gadi Eisenkot, un ancien chef militaire israélien respecté et membre de l'opposition.

Cependant, la série d'explosions par téléavertisseur et talkie-walkie, entraînant de nombreux morts et blessés, ainsi que l'agitation des nerfs libanais, a mis fin à ce plan, au moins temporairement. La tension accrue avec le Hezbollah a fourni à Gallant un répit. Les rapports dans la presse israélienne suggèrent que ce répit pour Gallant est simplement temporaire, et Netanyahu entend toujours le limoger.

La politique et la vie politique intérieure dans toute démocratie sont inséparables. Mais en Israël de Netanyahu, elles sont particulièrement liées – surtout maintenant.

Motivation politique

Le gouvernement israélien soutient que l'intensification du conflit avec le Hezbollah était nécessaire pour permettre le retour de plus de 60 000 personnes déplacées dans le nord d'Israël. Depuis les attaques du Hamas le 7 octobre, le Hezbollah a lancé des attaques contre Israël en solidarité avec le Hamas et les miliciens palestiniens à Gaza. Par conséquent, des centaines de milliers de personnes ont également été déplacées en raison des bombardements israéliens au Liban.

Le retour des résidents du nord à leurs foyers est une priorité politique en Israël, et comme le cabinet l'a inclus comme objectif de guerre, cela est devenu un objectif de politique. Cependant, l'intensification du conflit avec le Hezbollah entrave l'objectif de Netanyahu de limoger Gallant.

Récemment, suite à l'approbation d'une tentative de médiation américaine avec le Liban, Netanyahu a fait face à de vives critiques de ses alliés de droite, qui suggèrent que seule l'action militaire peut éradiquer le Hezbollah de la frontière. Le parti de Ben Gvir a tenu une réunion d'urgence – lançant implicitement une menace de dissolution de la coalition. Cette critique a incité Netanyahu à publier une déclaration s'opposant à un cessez-le-feu immédiat, et lorsqu'il a publié une autre déclaration annonçant sa participation au processus de médiation dirigé par les États-Unis, il l'a fait uniquement en anglais, pas en hébreu.

En menant la guerre contre le Hezbollah, le gouvernement israélien cherche à déconnecter le Liban de la bande de Gaza. Le Hezbollah affirme que ses attaques contre Israël sont en solidarité avec les Palestiniens de Gaza ; Israël cherche à mettre fin aux attaques du Hezbollah sans cessez-le-feu et échange de prisonniers à Gaza. Mais, parmi la classe de sécurité nationale israélienne, il y a une croyance largement répandue selon laquelle Netanyahu prolonge le conflit à Gaza parce qu'il sait qu'une fois résolu, il fera face à une immense pression pour appeler des élections.

Les membres de la famille des 101 otages à Gaza accusent régulièrement le Premier ministre de gagner du temps et de prioriser sa survie politique plutôt que l'intérêt national.

"Je pense que c'est principalement un problème politique", a déclaré Eyal Hulata, fellow senior à la Fondation pour la défense des démocraties et ancien conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre israélien, à CNN au sujet de l'échec à conclure un cessez-le-feu à Gaza. "L-IDF (Forces de défense israéliennes) et le ministre de la Défense ont été clairs sur le fait qu'ils croient que la situation à Gaza permet un échange d'otages, et qu'ils soutiennent un échange d'otages.

Si Netanyahu le voulait, il pourrait y mettre fin. Alors, je suppose que ce n'est pas son intention pour le moment."

Tensions historiques

Netanyahu et Gallant ont eu des relations tendues depuis longtemps, malgré une période d'unité suite à l'attaque du Hamas le 7 octobre.

Les deux se sont souvent affrontés sur la guerre à Gaza. En août, Gallant a déclaré lors d'une réunion à porte close de la Knesset que l'objectif de Netanyahu de "victoire totale" à Gaza était absurde, selon les médias israéliens. Netanyahu a répliqué en réprimandant publiquement Gallant pour avoir adopté un "narratif anti-israélien".

Gallant a également été très critique envers l'accent mis par Netanyahu sur le contrôle israélien sur une bande de territoire le long de la frontière Gaza-Égypte, connue sous le nom de corridor de Philadelphie, en la qualifiant de "honte morale". During cabinet discussions, he voted against continuing the occupation there, seeing it as an obstacle to a ceasefire and hostage exchange. "If we want the hostages alive, we don't have time", he said.

With both the Philadelphie Corridor and Hezbollah, Netanyahu's critics have questioned why, if they were so critical, he waited months to confront these issues. Netanyahu argues that it was a "progression of military escalation".

"The tension between Netanyahu and Gallant is long-standing and deeply personal", said Gilad Malach, a researcher at the Israel Democracy Institute, to CNN. "But above all, Netanyahu wants to keep his coalition."

Indeed, when the prime minister previously attempted to dismiss Gallant, in March last year, it was to oppose Netanyahu's proposed judicial reforms – an issue that could have dismantled the government.

The idea that Gallant might be dismissed over the judicial reforms led to an immediate wave of protests, which became known in Israel as the "Night of Gallant". Eventually, Netanyahu backed down. One of the factors deterring Netanyahu from dismissing Gallant now is his fear of another such night.

The risk to the coalition due to the proposed bill for the Haredim is quite significant, stated Malach. Consequently, Netanyahu will do whatever is necessary to maintain the coalition. If Gallant poses an obstacle to preserving the coalition, he'll take all necessary measures to remove him from his post.

The concern over mandatory military service for ultra-Orthodox Jews has been a contentious issue in Israel since its inception. Ultra-Orthodox Jews, who consider Torah study as their highest duty, had been exempt from compulsory service. However, this year, the Supreme Court ruled that this exemption infringed on equal protection principles, necessitating the IDF to commence drafting.

Les partis ultra-orthodoxes, essentiels au pouvoir de Netanyahu, ont cherché à faire adopter une loi pour rétablir une exemption. Malgré leurs menaces passées de quitter la coalition, leur mécontentement face à l'actuelle conscription des hommes ultra-orthodoxes par l'IDF reste une menace persistante.

Gallant, épine dans le pied de Netanyahu, s'oppose à l'exemption des ultra-orthodoxes. Partageant cette opinion avec de nombreux chefs militaires, il estime que tous les Israéliens juifs doivent partager la charge du service militaire et refuse de soutenir une loi sans large soutien politique.

Sa'ar, que Netanyahu comptait remplacer Gallant, est dit avoir de meilleures relations avec les partis ultra-orthodoxes.

Eisenkot, l'ancien chef d'état-major de l'IDF, a déclaré que la question ultra-orthodoxe était au cœur du désir de Netanyahu de renvoyer le ministre de la Défense.

"Renvoyer Gallant – et je ne suis pas le plus grand fan de Gallant – sert des objectifs politiques, visant à faire passer la loi de conscription, ce qui nuit à l'IDF", a-t-il déclaré. "C'est une autre manifestation de la politique cynique de Netanyahu."

Avec le soutien de Netanyahu, les partis ultra-orthodoxes cherchent à faire adopter une loi d'exemption militaire lorsque la Knesset reprendra après les vacances judaïques en octobre. Même si la loi est adoptée, la Cour suprême est presque certaine de la déclarer inconstitutionnelle, selon Malach.

"Mais le but, c'est de gagner du temps. Et c'est la chose la plus importante pour Netanyahu", a-t-il déclaré. "À court terme, toute la période lui appartient. Parce que jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce, il aura un an, deux ans – c'est suffisant."

Cette stratégie à court terme pourrait également s'appliquer au Hezbollah. Malgré le débat en cours sur une éventuelle invasion israélienne du Liban à court terme, il n'y a pas de discussion sur ce que pourrait être un règlement à long terme avec le voisin d'Israël.

Michael Shemesh, correspondant de la chaîne israélienne Kan accompagnant Netanyahu à New York cette semaine, a rapporté que des journalistes avaient demandé à un assistant du Premier ministre si Gallant risquait d'être renvoyé.

"We don't do politics during wartime", a répondu l'assistant. "Il y avait des reporters qui ne pouvaient s'empêcher de rire", a déclaré Shemesh.

Dana Karni a contribué à ce rapport.

Malgré la tension accrue avec le Hezbollah offrant un répit temporaire au ministre de la Défense Yoav Gallant, des rapports suggèrent que le Premier ministre Benjamin Netanyahu entend toujours le renvoyer. Ce geste pourrait potentiellement aider Netanyahu à atteindre son objectif politique de renvoyer Gallant, notamment en ce qui concerne la question controversée du service militaire obligatoire pour les Juifs ultra-orthodoxes, que Gallant s'oppose fermement. Le conflit en cours avec le Hezbollah a empêché Netanyahu de renvoyer Gallant, mais il lui a également offert une occasion de réorganiser son cabinet et de renforcer sa position politique intérieure dans le monde.

Lire aussi: