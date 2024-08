- Les tendances du vote des jeunes aux élections des moins de 18 ans indiquent un soutien de plus d'un tiers à l'AfD

En élections législatives simulées pour les adolescents en Saxe, l'AfD a remporté un succès en obtenant une avance significative de 34,5 % auprès des électeurs de moins de 18 ans, selon le Cercle saxon de la jeunesse et de l'enfance.

La CDU a pris la deuxième place avec 16,2 %, suivie de près par La Gauche avec 11,8 %. Le SPD a obtenu 8,5 %, les Verts 5,7 % et l'alliance de Sahra Wagenknecht 4,8 % des voix. Le parti du satiriste Martin Sonneborn a recueilli 4,6 % des suffrages exprimés.

Cercle saxon de la jeunesse et de l'enfance : Pas satisfait

"Le succès de l'AfD n'est pas satisfaisant, car cela indique que leurs idées trouvent un écho chez les jeunes", a déclaré Vincent Drews, président du Cercle saxon de la jeunesse et de l'enfance. "Cela envoie un avertissement clair à nous et à tous les défenseurs de la démocratie de continuer à promouvoir et à défendre les valeurs démocratiques." Les résultats soulignent le rôle crucial du travail de jeunesse dans la communauté.

Plus de 9 000 votes ont été déposés lors de l'élection législative U18. Cette élection n'est pas un sondage fiable, mais plutôt un projet d'éducation politique. Les jeunes ont eu la possibilité de voter dans environ 150 bureaux de vote à travers la Saxe du 19 au 23 août.

Même si elle n'a pas remporté la première place, la CDU a tout de même obtenu un résultat notable de 16,2 % lors de l'élection, montrant ainsi sa présence continue dans le paysage politique de la Saxe. Face à la victoire de l'AfD, la performance de la CDU prend encore plus d'importance, car elle indique une base de soutien potentielle qui peut être cultivée à l'avenir.

