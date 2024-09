20:15, câble un, Star Wars : Les Derniers Jedi, Épopée de science-fiction

Alors que la Rébellion républicaine, dirigée par Leia (Carrie Fisher), livre des combats désespérés contre le Premier Ordre, Rey s'efforce de convaincre Luke Skywalker (Mark Hamill), qui s'est volontairement isolé, de quitter sa solitude. Finalement, Luke, rongé par le remords, accepte de lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs récemment éveillés. Cependant, Rey est de plus en plus alourdie par sa profonde connexion avec son ennemi, Kylo Ren (Adam Driver), qui s'étend sur de vastes étendues.

20:15, ZDF, Chroniques XY, Docuseries

"Chroniques XY" explore des enquêtes criminelles historiques, en se concentrant sur les criminels et leurs chasseurs. Présenté par Sven Voss, il examine comment les techniques d'enquête ont évolué au fil des ans. Le premier commissaire allemand aux homicides, Ernst Gennat, se penche sur des casremarkables dans les années 1920 à Berlin, en mettant en place des changements révolutionnaires en criminologie qui sont toujours pertinents aujourd'hui.

20:15, Sat.1, Le Grand Concours de Cuisine Britannique, Concours de pâtisserie

Dans le premier défi de l'émission, les pâtissiers débutants doivent utiliser le trio de saveurs classique vanille, fraise et chocolat. Ils peuvent ajouter d'autres saveurs et ingrédients, mais les juges s'assureront méticuleusement que les saveurs principales restent intactes. Le défi technique promet également un défi : les candidats doivent produire et laminer de la pâte feuilletée.

20:15, RTL, Qui veut devenir millionnaire ? La Semaine des 3 millions d'euros, Jeu télévisé

La semaine des 3 millions d'euros continue. Pendant trois soirs consécutifs, les participants concourent contre Günther Jauch pour obtenir une place dans l'émission principale du jeudi, où ils auront à nouveau l'occasion de remporter le plus gros prix de l'histoire de "Qui veut devenir millionnaire ?" - 3 millions d'euros. Des imprévus peuvent survenir. Qui parcourra le chemin jusqu'à la victoire finale ?

20:15, ZDFneo, Wilsberg : Rue Larmoyante, Drame policier

Lorsque l'élève du lycée Emelie Boll (Annika Schrumpf) disparaît, les spéculations sur l'affaire de personne disparue et les suspects potentiels affluent en ligne sous le hashtag #whereistemelie. Au début, la foule en ligne se concentre sur Ekki Talkötter (Oliver Korittke), car on l'a vu pour la dernière fois en train de donner un lift à Emelie dans sa voiture la nuit précédente. Despite Wilsberg's (Leonard Lansink) conviction of Ekki's innocence, the atmosphere intensifies, as the Horsthauser Landweg, also known as the "Tearful Street," has witnessed two women kidnapped and murdered within a span of two days in the past.

