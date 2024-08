Les taux hypothécaires sont bien en dessous de leur sommet.

Demandes de prêts hypothécaires ont augmenté de 17% la semaine dernière, tirées par les propriétaires qui cherchent à renégocier, en hausse de 35%, selon l'Association des Banquiers Prêteurs Immobiliers qui a rapporté mercredi. Les taux hypothécaires ont chuté la semaine dernière pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plus d'un an, selon les chiffres de la société de financement hypothécaire géante Freddie Mac.

Et les coûts d'emprunt devraient encore baisser plus tard cette année si la Réserve fédérale tient ses promesses de baisse des taux d'intérêt largement attendues par les économistes et les investisseurs.

Malgré les taux hypothécaires en baisse, le marché immobilier américain reste inaccessible pour de nombreux Américains, en particulier ceux avec de faibles revenus vivant dans les centres urbains avec une forte croissance des prix immobiliers, tels que San Diego et New York.

Les prix immobiliers ont atteint des records plusieurs fois cette année, selon les données de S&P Global et séparément de l'Association nationale des agents immobiliers.

Un manque persistent d'unités immobilières disponibles dans de nombreux marchés à travers le pays continue de faire grimper les prix immobiliers. Il y a eu des avancées importantes vers un marché plus abordable cette année, avec une amélioration de l'inventaire immobilier total chaque mois jusqu'à présent en 2024, selon les données de l'ANR. Mais la demande dépasse toujours l'offre.

Un facteur clé qui a facilité les coûts immobiliers dans des endroits tels que Tampa, Denver et Minneapolis est une augmentation de la construction résidentielle. Le rythme de la construction de maisons dépend de facteurs tels que les lois d'urbanisation locales, la disponibilité des terrains et les tendances de croissance de la population. À Tampa, une augmentation des nouveaux résidents, associée à de nombreuses acres de terrains constructibles, ont contribué à la ralentissement marqué de la croissance des coûts de l'habitation, tirant ainsi l'inflation dans l'ensemble de la région métropolitaine beaucoup plus bas.

Les coûts immobiliers persistants élevés constituent un obstacle pour le combat historique et en cours de la Réserve fédérale contre l'inflation. L'inflation a baissé considérablement des sommets de 40 ans vus à l'été 2022, atteignant un taux annuel de 2,9% en juillet, la première fois en plus de trois ans que l'Indice des Prix à la Consommation a enregistré moins de 3%, selon les données publiées mercredi. Mais l'objectif déclaré de la Fed est de 2% en glissement annuel. Les coûts de l'habitation ont représenté près de 90% de l'augmentation des prix à la consommation observée le mois dernier.

Hors habitat, l'ICP a augmenté de 1,7% sur les 12 mois révolus en juillet, selon le département du Travail.

Cette histoire se développe et sera mise à jour.

