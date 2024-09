Les taux d'intérêt des prêts hypothécaires atteignent leur plus bas niveau depuis février 2023.

Le taux fixe moyen de 30 ans se situe actuellement à 6,2 % selon les données de Freddie Mac du 12 septembre. Cela représente une baisse par rapport aux 6,35 % de la semaine précédente et est significativement inférieur au pic de 7,79 % enregistré en octobre 2023.

La tendance à la baisse des taux de mortgage a commencé en août, suite à des rumeurs de baisse des taux d'intérêt, en particulier après un rapport sur l'emploi de juillet moins robuste que prévu. Depuis, les taux ont progressivement diminué.

"Les taux de mortgage ont chuté de plus de un demi-point de pourcentage au cours des six dernières semaines, atteignant leur plus bas niveau depuis février 2023", a déclaré Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac, dans un communiqué. "Les taux continuent de baisser en raison des données économiques plus modérées que nous observons. Cependant, les acheteurs potentiels de maisons sont toujours hésitants, alors qu'ils font face à des prix immobiliers élevés et à des pénuries persistantes d'offre de logements."

Des données indiquant une inflation en baisse et un marché du travail moins dynamique ont créé les conditions pour que la Réserve fédérale procède à sa première baisse de taux d'intérêt depuis 2020. Cette baisse est prévue lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Bien que la Réserve fédérale ne contrôle pas directement les taux de mortgage, ses actions peuvent les influencer en ajustant les rendements obligataires. Le rendement du Trésor américain à 10 ans, qui est influencé par les décisions de taux d'intérêt de la Fed, a chuté ces dernières semaines. Cela est dû à des informations suggérant que les pressions sur les prix diminuent et que le marché du travail ne se renforce pas aussi rapidement que prévu.

La baisse des taux de mortgage a été bénéfique pour certaines entreprises, car elle leur permet de sécuriser des coûts de prêt plus faibles pour leurs opérations. La santé globale de l'économie dépend de plusieurs facteurs, et la tendance actuelle des taux de mortgage en fait partie.

