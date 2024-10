Les taux de chômage devraient augmenter à l'échelle nationale, selon les résultats de la recherche.

Des troubles économiques planent sur chaque État allemand l'an prochain, selon une étude de l'Institut de recherche sur l'emploi (IAB). Le taux de chômage en Allemagne de l'Est devrait augmenter de 0,2 point de pourcentage, atteignant 7,6 %, tandis que l'Allemagne de l'Ouest pourrait connaître une légère hausse de 0,1 point de pourcentage, pour atteindre 5,7 %. Dans le même temps, la croissance de l'emploi est prévue à 0,6 % dans l'ouest, tandis qu'elle devrait rester stable dans l'est.

Rüdiger Wapler, expert de l'IAB, a admis que la situation était confuse. Il a souligné que si la consommation des ménages et le commerce extérieur augmentent, cela pourrait inverser la tendance. Cependant, si les différends commerciaux s'intensifient ou si les tensions géopolitiques augmentent, les marchés de l'emploi régionaux pourraient en pâtir.

Selon les prévisions, la plus forte augmentation des chiffres du chômage pourrait toucher la Thuringe, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la Saxe et la Bavière. À l'inverse, la Basse-Saxe, Brême et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie prévoient la plus faible augmentation. En ce qui concerne l'emploi soumis à cotisations sociales, la plus forte croissance est prévue pour Hambourg, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Hesse. À l'inverse, la Thuringe et la Saxe-Anhalt pourraient connaître la plus forte baisse.

