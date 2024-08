- Les taux d'adoption dans MV baissent à nouveau de façon significative

L'an dernier, 73 enfants ont été adoptés en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Cela représentait 21 de moins que l'année précédente, selon les données récemment publiées par l'Office fédéral de la statistique de Wiesbaden. La baisse dans le nord-est était significativement plus élevée, d'environ 22 pour cent, par rapport à la moyenne nationale. Les raisons de cette baisse n'ont pas été spécifiées. Cependant, le nombre d'adoptions en MV en 2021 et 2022 était Significativement plus élevé que la moyenne des dix dernières années, avec 97 et 94 respectivement.

En 2023, un total de 3 601 enfants ont été adoptés en Allemagne, soit une baisse de six pour cent par rapport à 2022. Selon les statistiques, il s'agit du nombre le plus bas depuis la réunification de l'Allemagne. Cependant, le nombre d'adoptions par les beaux-parents a atteint un niveau record, avec près des trois quarts (73 pour cent) de tous les enfants adoptés étant adoptés par une belle-mère ou un beau-père. Les experts attribuent la baisse des adoptions dites "par des étrangers", c'est-à-dire par des personnes qui ne sont ni les beaux-parents ni les proches du enfant, aux avancées de la médecine reproductive.

En moyenne, les enfants avaient 5,5 ans au moment de l'adoption. Selon les données, près des trois quarts vivaient déjà avec un parent biologique et un beau-parent avant l'adoption, neuf pour cent ont été adoptés à l'hôpital, et huit pour cent dans une famille d'accueil. Dans seulement trois pour cent des cas, l'adoption a suivi une naissance anonyme ou un abandon dans un baby-box, et dans deux pour cent, elle a suivi un séjour dans une maison d'enfants. De plus, huit pour cent des enfants n'avaient pas de passeport allemand avant l'adoption.

Les données montrent que les beaux-pères adoptent le plus souvent des adolescents, tandis que les belles-mères ont tendance à adopter des bébés. Dans 78 pour cent des adoptions par une belle-mère, la femme était en union libre avec une personne du même sexe et n'a pas fourni d'informations sur le père de l'enfant. Ces cas représentent 31 pour cent de toutes les adoptions.

Les statisticiens soulignent que, conformément à la législation actuelle, le partenaire qui n'a pas donné naissance ne peut acquérir le statut légal d'un parent biologique qu'à travers une adoption d'enfant

