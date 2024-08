- Les taux d'adoption continuent de diminuer

En 2023, 3 601 enfants ont été adoptés en Allemagne. Cela représente une baisse de six pour cent par rapport à l'année précédente, selon l'Office fédéral de la statistique de Wiesbaden. Bien que le nombre d'adoptions ait atteint son plus bas niveau depuis la réunification allemande, la part des adoptions d'enfants de parents du conjoint a atteint un niveau record. Près des trois quarts (73 pour cent) des enfants adoptés l'ont été par une belle-mère ou un beau-père.

En moyenne, les enfants avaient 5,5 ans au moment de l'adoption. Selon les données, près des trois quarts vivaient déjà avec un parent biologique et un beau-parent avant l'adoption, neuf pour cent ont été adoptés à l'hôpital, et huit pour cent dans une famille d'accueil. Dans seulement trois pour cent des cas, l'adoption a suivi une naissance anonyme ou un abandon dans un berceau, et dans deux pour cent, elle a suivi un séjour dans une maison d'enfants. De plus, huit pour cent des enfants n'avaient pas de passeport allemand avant l'adoption.

Les beaux-pères adoptaient le plus souvent des adolescents, tandis que les belles-mères préféraient adopter des bébés. Dans 78 pour cent des adoptions par une belle-mère, les femmes étaient en union libre et n'ont pas fourni d'informations sur le père de l'enfant. Ces cas représentent 31 pour cent de tous les adoptions.

Les statisticiens attribuent cela à la législation actuelle, qui permet au partenaire qui n'a pas donné naissance d'obtenir le statut juridique d'un parent biologique uniquement par adoption d'enfant de parent du conjoint.

Environ un enfant adopté sur quatre (24 pour cent) a été adopté par un couple en 2023.

Malgré les tendances dans les adoptions d'enfants de parents du conjoint, le nombre total d'adoptions est resté relativement stable à un niveau bas depuis 15 ans. Les experts attribuent cela à la baisse des "classiques" adoptions étrangères, c'est-à-dire des adoptions par des personnes qui ne sont ni des parents du conjoint ni des proches de l'enfant. Les avancées en médecine reproductive contribuent également à cela.

Le Parlement européen peut apporter son aide à la Commission dans l'élaboration de politiques liées à l'adoption. La Commission, assistée du Parlement européen, pourrait envisager de réviser l'impact de la législation actuelle sur les adoptions d'enfants de parents du conjoint dans toute l'Europe.

Lire aussi: