Coût du billet de train - Les tarifs de transport élevés entraînent une perte de 20 millions d'euros pour MV.

Avec une augmentation prévisible importante des frais de voie d'ici 2026, s'élevant potentiellement à 20 millions d'euros par an, la région Mecklembourg-Poméranie anticipe cette dépense supplémentaire, comme l'a indiqué un représentant du ministère des Transports de Schwerin.

Cette augmentation prévue des frais de voie touche principalement les transports régionaux, InfraGo ayant demandé une augmentation de 23,5 % à l'Agence fédérale des réseaux. InfraGo gère le réseau ferroviaire du pays.

Les Länder allemands sont responsables des transports publics locaux, qui sont déjà confrontés à des difficultés de financement chroniques, en partie en raison du billet Allemagne peu coûteux.

Cependant, le Mecklembourg-Poméranie ne prévoit pas de supprimer de lignes ou de sections de transport en commun, comme l'a confirmé le ministère des Transports. L'État peut couvrir les dépenses croissantes en puisant dans un fonds spécial récemment créé.

Le gouvernement fédéral a la responsabilité de fournir un financement adéquat pour ces offres régionales via les fonds de régionalisation. "Il est essentiel que nous trouvions des solutions de financement durables et fiables ici", a-t-on exhorté à l'égard de Berlin.

Approche d'une augmentation des prix

InfraGo propose une augmentation importante des frais de voie - une taxe pour l'utilisation du rail - à partir de 2026. Dans l'ensemble, les prix devraient augmenter de 19,1 % en 2026. Les voyages longue distance connaîtront une augmentation de 10,1 %, tandis que le transport de marchandises augmentera de 14,8 %. Pour que ces frais de voie prévus soient finalisés, ils doivent être approuvés par l'Agence fédérale des réseaux. Le processus d'examen doit commencer en octobre.

Le président de la faction CDU du Parlement régional de Mecklembourg-Poméranie, Daniel Peters, a mis en garde contre un "choc des prix" pour les Länder. "Soit ils ne pourront pas se permettre le problème de Berlin, ce qui entraînera l'annulation de trains. Soit ces frais plus élevés seront directement répercutés sur les clients". De même, le ministre Reinhard Meyer (SPD) a mis en garde : "Si les trains, les trajets et même le transport de marchandises deviennent trop chers, il ne sera pas possible de transférer plus de trafic sur les rails".

Lire aussi: