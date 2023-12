Les Tampa Bay Buccaneers affronteront les Seattle Seahawks lors du premier match de la saison régulière de la NFL en Allemagne

Le match a été annoncé mercredi et aura lieu le 13 novembre à l'Allianz Arena, le stade du géant du football allemand Bayern Munich.

Il s'agira du premier grand événement non footballistique organisé dans ce stade.

Les séries internationales de la NFL s'étendent à l'Allemagne et en sont à leur troisième pays, après le Royaume-Uni et le Mexique.

Le match de Munich est l'un des cinq matchs internationaux de la NFL prévus en 2022, avec un match au Mexique et trois à Londres - deux au Tottenham Hotspur Stadium ainsi qu'un match des Jacksonville Jaguars au Wembley Stadium.

La NFL a également annoncé mercredi les équipes impliquées dans les rencontres londoniennes. Les Minnesota Vikings affronteront les New Orleans Saints au Tottenham Hotspur Stadium le 2 octobre, et les New York Giants les Green Bay Packers une semaine plus tard.

Le 30 octobre au stade Wembley, les Jaguars accueilleront les Broncos de Denver.

L'Allemagne compte de nombreux supporters de la NFL, les Seahawks ayant annoncé que, selon les données de la NFL, l'équipe est la deuxième franchise de la NFL la plus populaire en Allemagne.

C'est la quatrième fois que les Bucs participent aux International Series, après avoir joué à Londres à trois reprises.

Pour les Seahawks, il s'agit de leur deuxième voyage en Europe en cinq ans, l'entraîneur principal Pete Carroll ayant déclaré en 2018 que leur voyage à Londres ressemblait à "un match à domicile".

Les Munichois sont sûrs de voir une rencontre passionnante se dérouler pour eux.

Les Buccaneers, champions du Super Bowl 2020, dirigés par le nouvel entraîneur Todd Bowles et dont le quarterback est la légende de la NFL Tom Brady, chercheront à rebondir après une défaite décevante en playoffs face aux Rams de Los Angeles la saison dernière.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

De l'autre côté, les Seahawks entament leur première saison en 10 ans sans leur quarterback Russell Wilson.

Sous la direction de Carroll, les Seahawks ont toujours été l'une des équipes les plus compétitives et la saison 2022 ne dérogera pas à la règle, malgré le départ de Wilson pour les Broncos de Denver.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com