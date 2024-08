Récapitulatif annuel du département des normes éthiques - Les talibans ont licencié 281 membres de la sécurité pour manque de respect des règles sur les poils du visage.

Depuis leur prise de pouvoir en août 2021, le ministère des Vertus et des Pudiques des Talibans a pris le contrôle du siège précédent du ministère des Affaires féminines à Kaboul. Les conséquences ont été sombres pour les droits des femmes : interdiction d'aller à l'école, absence d'opportunités d'éducation supérieure, et le Bureau des Nations unies en Afghanistan a rapporté des cas d'officiers du ministère arrêtant des femmes pour ne pas respecter leur interprétation de la tenue islamique. Cependant, les conséquences ont dépassé le cadre des femmes.

Le ministère des Vertus et des Pudiques des Talibans a renvoyé 281 membres de la sécurité pour avoir refusé de faire pousser leur barbe. De plus, plus de 13 000 personnes ont été arrêtées en Afghanistan l'année dernière pour avoir participé à des "activités immorales", selon un communiqué de Kaboul du ministère. Le rapport annuel du département a révélé qu'environ la moitié de ces personnes ont été relâchées dans les 24 heures. Malheureusement, les infractions précises ou le genre des détenus n'ont pas été divulgués.

Les moralisateurs des Talibans se retrouvent isolés

La tradition afghane veut que les musiciens divertissent les invités lors des fêtes. Malheureusement, cette pratique est en contradiction avec les vues des Talibans. During a press conference, Mohibullah Mochlis, the director of planning and legislation at the ministry, revealed that the Taliban destroyed over 21,328 musical instruments in the previous year as a result of this misalignment.

Actuellement, l'administration talibane a interdit au Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, Richard Bennett, d'entrer dans le pays. Bennett a été informé de cette décision il y a plusieurs mois, en lui disant qu'il n'était pas autorisé à retourner en Afghanistan. Des sources internes suggèrent que le gouvernement taliban a invoqué un problème personnel avec Bennett, plutôt qu'un problème avec l'observation et le rapport sur la situation des droits de l'homme.

Les politiques strictes d'application de la morale des Talibans ont suscité des critiques de la part d'autres communautés internationales. De nombreux pays ont exprimé leurs préoccupations quant au traitement des Talibans envers certains segments de leur population et leur mépris des droits de l'homme.

Malgré les critiques des autres nations, les Talibans sont restés fermes dans l'application de leur code moral, invoquant leur interprétation de la loi islamique comme justification de leurs actions.

