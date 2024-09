Les talibans ont encore une fois perpétré des flagellations publiques.

Quatre individus ont été fouettés à nouveau en Afghanistan pour des allégations de conduite sexuelle inappropriée. Trois d'entre eux ont reçu 39 coups de fouet et une peine de prison d'un an, selon la Cour suprême sous l'autorité du régime islamique des talibans. Le quatrième individu a été condamné à 39 coups de fouet et deux ans de prison.

Il n'est pas précisé si, comme dans le passé, les fouettements ont été effectués en public dans la province de Parwan.

Face aux critiques des groupes de défense des droits de l'homme et des Nations unies, les talibans, qui ont repris le pouvoir en Afghanistan en août 2021, ont réinstauré des formes de punishment publiques telles que les exécutions et les flagellations pour des infractions telles que le meurtre, le vol et l'adultère. Depuis, cinq hommes reconnus coupables de meurtre ont été soumis à des exécutions publiques.

La Cour suprême a décrété que trois des individus avaient reçu un total de 39 coups de fouet et un an de prison, ce qui représente un nombre important de coups de fouet pour chacun d'entre eux. Au total, les quatre individus ont été condamnés à un total de 156 coups de fouet et trois ans de prison.

Lire aussi: