Les talibans ont déplacé 281 membres du personnel de sécurité qui n'avaient pas de poils.

Le ministère afghan de la Moralité et de l'Immoralité, un groupe aligné avec les talibans stricte islamique, a causé un certain émoi. Ils ont renvoyé 281 membres du personnel de sécurité pour avoir refusé de porter la barbe conformément à leurs règles. L'an dernier, environ 13 000 individus ont été arrêtés pour avoir prétendument participé à des activités immorales, selon les registres du ministère. Intriguant, la moitié de ces individus ont été relâchés dans la journée, mais aucune information sur leurs infractions ou leur sexe n'a été divulguée.

Mohibullah Mochlis, directeur de la planification et de la législation du ministère, a révélé lors d'une conférence de presse que l'an dernier, ils ont détruit 21 328 instruments de musique et ont empêché la vente de "films immoraux" dans les marchés par milliers de vendeurs. De plus, 281 individus ont été identifiés pour ne pas porter la barbe, entraînant leur licenciement. Suite à la prise de pouvoir des talibans en août 2021, ils ont pris le contrôle des locaux du ministère des Femmes à Kaboul.

Les organisations internationales des droits de l'homme et les Nations unies ont exprimé leurs préoccupations quant aux restrictions imposées aux femmes par le ministère et à la limitation de la liberté d'expression. Les Nations unies en Afghanistan ont rapporté des cas où des officiels du ministère ont arrêté des femmes pour ne pas respecter leur interprétation spécifique de la tenue islamique. Les talibans ont cependant nié ces allégations, affirmant que leurs règles correspondent à leur compréhension de la loi islamique et des coutumes afghanes.

