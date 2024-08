- Les talibans interdisent aux femmes de s'exprimer publiquement par le chant et la lecture.

En Afghanistan, le régime taliban a interdit aux femmes de s'exprimer publiquement ou de réciter des textes, et a émis un ordre obligeant les femmes à être complètement voilées en présence d'hommes non apparentés. Il s'agit d'un aspect de leur récemment instituée "Loi de la moralité", signée par le chef suprême des islamistes radicaux, Hibatullah Akhundzada, selon le ministère de la Justice.

La législation vise à imposer des protocoles rigides, tels que ceux appliqués par leur police auto-proclamée de la "moralité". Les femmes doivent cacher leur visage et leur corps en présence d'hommes non apparentés. Comme la voix d'une femme est considérée comme intime, les activités telles que le chant à haute voix, la lecture bruyante ou la récitation publique sont également interdites. La loi régit également la longueur des barbes et des pantalons des hommes.

L'homosexualité et la musique sont parmi les sujets qui ont été interdits. De plus, d'autres restrictions comprennent l'interdiction de l'homosexualité et des relations extraconjugales pour les hommes et les femmes. Ces directives n'étaient pas nouvelles ; elles avaient été initialement proposées par le ministère de la Moralité. Cependant, maintenant, le ministère de la Justice les a formalisées et a confié leur mise en œuvre au ministère de la Moralité. Les observateurs restent prudents quant à la rigueur avec laquelle ces réglementations seront appliquées.

Après avoir repris le pouvoir en août 2021, les talibans ont exprimé leur intention de diriger de manière moins militaire. Cependant, leur gouvernement actuel montre un comportement autoritaire extrême. Sur le plan international, les talibans font face à de vives critiques, en particulier concernant leur répression extrême des libertés des femmes.

Baerbock : "Plus de 90 Pages de Contenu Misogyne"

L'Allemagne a répliqué avec des critiques sévères. La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a exprimé sa position sur la plateforme X, déclarant que la Loi de la moralité représente "plus de 90 pages de contenu misogyne". Elle a affirmé que ces règles restrictives des droits de l'homme "répriment la moitié de la nation". Baerbock a également déclaré que cette Loi de la moralité démontrait clairement qu'il ne peut y avoir d'accords coopératifs avec les islamistes radicaux.

