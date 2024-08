- Les tâches des policiers de moto dans la Lüneburg Heide sont nombreuses

Montés sur leurs montures, toujours respectueux: La police de Basse-Saxe protège la nature et la faune dans la lande et le long de l'Elbe tout l'été. En parfaite harmonie avec la floraison, les policiers à cheval surveillent les activités dans la lande de Lüneburg. "Au-dessus de Wilsede, il y a une multitude de personnes le week-end", déclare Martin Koopmann, chef de l'unité montée à Hanovre. Le quinquagénaire sert ces animaux depuis 39 ans, et sa monture s'appelle Pirol.

De août à fin septembre, les officiers parcourent la réserve naturelle. Ils surveillent les forêts, les marais et les terres de lande tout en veillant au respect des règles de circulation. Ils veillent également à ce que les randonneurs restent sur les sentiers et tiennent leurs chiens en laisse. Selon Koopmann, il y a cette année une augmentation significative des utilisateurs de vélos électriques : "Plus il y a de monde, plus nous devons être prudents."

Le risque d'incendies de forêt impose une interdiction de fumer et de faire du barbecue dans la réserve naturelle, une règle que les officiers appliquent scrupuleusement. Ils examinent également les chars et les équidés en transit dans le parc naturel de la lande du Sud. De plus, les policiers à cheval servent de points de contact pour les touristes se rendant en grand nombre à la floraison de la lande.

En général, les cavaliers sont remplacés tous les quatre semaines environ par des collègues de la capitale régionale. Cette année, seules des officiers féminins sont en service à Bleckede dans la plaine de l'Elbe. Ils protègent la nature et ses visiteurs de mai à la fin août.

