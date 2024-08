Les systèmes anti-Schlinger sont testés par l'ADAC, mais tout le monde n'est pas entièrement convaincu.

Les Mécanismes Anti-Balancement Assurent également que les Combinations de Remorques Resteront sur la Bonne Voie dans les Conditions de Conduite Difficiles, mais Leur Efficacité Varient. L'ADAC a Évalué Divers Systèmes de Stabilisation.

Le nombre de remorques immatriculées en Allemagne augmente régulièrement, avec 8,4 millions de remorques immatriculées, dont 756 000 caravanes, selon l'ADAC. Conduire une remorque peut être difficile, en particulier pour les conducteurs moins expérimentés. Remorquer une remorque modifie la physique du véhicule, le rendant plus sensible aux rafales de vent et aux changements de voie, ce qui peut entraîner un balancement dangereux.

Dans certaines situations, le contrôle du véhicule devient difficile voire impossible. C'est à ces moments-là que les systèmes de stabilisation, récemment évalués par l'ADAC, peuvent être utiles. Tous ces systèmes fonctionnent sur le même principe : lorsqu'ils détectent des mouvements potentiellement critiques de la remorque, ils actionnent les freins de la remorque.

Le meilleur système testé, avec une note globale de 1,5, est l'ATC 2.0 d'AL-KO, qui s'est distingué par ses excellentes performances dans tous les tests de stabilité de la conduite. Une alternative moins chère, notée 2,0, est le système LEAS, qui s'est bien comporté lors des tests de conduite mais a présenté quelques défauts dans le traitement. Le Knott ETS Plus, vendu 815 euros, arrive troisième en raison de son retard dans les manœuvres d'évitement, avec une note de 2,8.

Les acheteurs de systèmes anti-balancement doivent tenir compte de la compatibilité. Par exemple, le système AL-KO est compatible uniquement avec les essieux AL-KO, tandis que la solution Knott convient à la fois aux essieux Knott et AL-KO. En revanche, le Leas de BL-Trading peut être utilisé avec tous les essieux.

Selon l'ADAC, l'installation correcte et l'attache du témoin LED à l'avant de la caravane sont cruciales. Pour minimiser le risque de situations de conduite critiques, l'ADAC recommande également de charger et de répartir correctement le poids de la remorque. Si la remorque se met à balancer, il est important de maintenir une poigne ferme sur le volant et d'appuyer doucement sur les freins.

