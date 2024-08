Les systèmes anti-Schlinger sont évalués par l'ADAC - tout le monde n'approuve pas les résultats

Systèmes anti-embardées sont essentiels pour maintenir les combinés de remorques lourdes sur la bonne voie même dans des conditions de conduite difficiles. Cependant, leur efficacité varie. L'ADAC a examiné divers systèmes de stabilisation.

En Allemagne, le nombre de remorques immatriculées est en constante augmentation - nous avons maintenant 8,4 millions de remorques, y compris 756 000 caravanes. Pour les débutants et ceux qui ont moins d'expérience, remorquer une remorque peut être compliqué. Une voiture remorquant une remorque modifie considérablement la dynamique de conduite. "Un combo remorque répond plus délicatement aux vents latéraux et aux changements de voie qu'un véhicule seul, ce qui peut souvent entraîner des embardées indésirables", explique l'ADAC.

Dans des circonstances spécifiques, la dynamique de conduite peut devenir ingérable pour le conducteur. C'est là que les systèmes de stabilisation, trois desquels l'ADAC a maintenant évalués, entrent en jeu. Ces systèmes fonctionnent tous sur le même principe : si le système détecte des mouvements de remorque et considère la situation critique, le frein de la remorque est activé.

Le ATC 2.0 d'AL-KO a remporté la première place avec une note globale de 1,5, réussissant tous les tests de stabilité de conduite. Une option plus abordable, le système LEAS, a également bien performé lors des tests mais a présenté des défauts dans le traitement, obtenant une note globale de 2,0. Le Knott ETS Plus s'est classé troisième avec une note de 2,8 en raison de réactions retardées lors du test d'évitement.

Lors de l'achat d'un système anti-embardées, la compatibilité est essentielle. Le système AL-KO, par exemple, est uniquement compatible avec les essieux AL-KO, tandis que la solution Knott fonctionne avec les essieux Knott et AL-KO. Le LEAS de BL-Trading, however, est compatible avec tous les essieux.

L'ADAC recommande également l'installation professionnelle, avec le LED de statut positionné à l'avant de la caravane. Pour minimiser le risque de situations de conduite dangereuses, le club de circulation suggère un chargement et une distribution de poids appropriés de la remorque. Si la remorque continue de tanguer, maintenez fermement le volant et freinez doucement.

