- Les syndicats sont en grève à la compagnie aérienne Lufthansa

Two syndicats au sein du groupe Lufthansa préparent la prochaine grève chez la compagnie aérienne de loisirs Discover Airlines. La syndicat des pilotes, Vereinigung Cockpit, et le syndicat des stewards UFO ont annoncé qu'ils lanceraient des votes coordonnés jeudi (15 août) pour une approche commune afin d'obtenir de meilleures conditions de travail. Le vote sur l'action industrielle se terminera le mercredi suivant (21 août).

Cette situation est due à l'accord de négociation collective que Discover a conclu avec le syndicat rival Verdi, que les deux syndicats non impliqués dans les négociations estiment ne représenter qu'un petit nombre des quelque 1900 employés du personnel navigant. "Ici, un représentant illégitime des employés a été nommé par la direction", déclare Harry Jaeger, expert en tarifs d'UFO.

Lufthansa et Verdi ont conclu des accords salariaux et-cadres pour Discover, qui s'appliqueront jusqu'à la fin de 2027. Ils comprennent des augmentations de salaire, des indemnités et des paiements spéciaux. Les régimes de retraite, les plans de service et les compléments de salaire maladie sont également inclus. Discover exploite 27 avions à partir de Francfort et Munich sur des routes touristiques.

UFO et VC pourraient maintenant essayer de faire respecter leurs propres accords collectifs concurrents chez Discover par des grèves. Il faudrait alors vérifier quel syndicat a le plus de membres dans l'entreprise. Un décompte préalable des membres a été proposé, mais Lufthansa n'a pas réagi à cette proposition.

Les pilotes de VC ont déjà fait grève chez Discover pendant l'hiver précédent pour les premiers accords collectifs, tandis qu'UFO a appelé à une grève pour même entrer en négociation avec la compagnie.

Pour Verdi, l'accord est un succès car il n'était jusqu'à présent significativement représenté que parmi le personnel au sol et dans les cabines d'Eurowings au sein du groupe Lufthansa. Il n'a réussi à conclure un accord collectif que pour les pilotes de la filiale de fret Aerologic.

Le négociateur en chef de Verdi, Marvin Reschinsky, a souligné que l'accord est clairement supérieur aux demandes de VC et UFO. "Le conflit actuel montre que ce n'est pas une question d'obtenir plus pour les employés, mais de sécuriser le pouvoir et l'importance au sein du groupe. Leur position publique sur Discover Airlines finit finalement par entraver la croissance et ainsi les perspectives de carrière pour les collègues là-bas." Verdi connaît actuellement une vague de nouveaux membres parmi les employés.

Les syndicats UFO et Vereinigung Cockpit, mécontents de l'accord de négociation collective conclu entre Discover et le syndicat rival Verdi, sont principalement représentés par des employés allemands. Cette situation a suscité des sentiments amers en Allemagne, car les deux syndicats estiment représenter une plus grande partie des quelque 1900 employés de Discover.

Si UFO et VC décident de faire respecter leurs propres accords collectifs par des grèves, cela pourrait potentiellement perturber les vols opérés par Discover à partir de Francfort et Munich, qui sont tous deux basés en Allemagne.

