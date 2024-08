Les syndicats se préparent à une nouvelle grève à la compagnie aérienne Discover Airlines

Deux syndicats au sein du groupe Lufthansa préparent la prochaine grève chez la compagnie aérienne de vacances Discover Airlines. À la fois le syndicat des pilotes, Vereinigung Cockpit, et le syndicat du personnel de cabine, UFO, ont annoncé qu'ils lanceraient des votes coordonnés jeudi 15 août, visant à obtenir un accord commun pour améliorer les conditions de travail. Le vote sur l'action industrielle se terminera le mercredi 21 août.

Le contexte de cette situation est l'accord collectif entre Discover et le syndicat rival Verdi, que les deux syndicats non impliqués dans les négociations estiment ne représenter qu'un petit nombre des environ 1900 employés du personnel navigant. "Une représentation des employés non légitime a été mise en place par la direction", déclare l'expert en tarifs d'UFO, Harry Jaeger.

Lufthansa et Verdi ont convenu d'accords salariaux et-cadres qui s'appliqueront jusqu'à la fin de 2027. Ils comprennent des augmentations de salaire, des indemnités et des paiements spéciaux, ainsi que des dispositions pour les régimes de retraite d'entreprise, les plans de service ou les compléments d'indemnisation de maladie. Discover exploite 27 avions à partir de Francfort et Munich sur des routes touristiques.

UFO et VC pourraient maintenant essayer d'imposer leurs propres accords collectifs concurrents chez Discover par des grèves. Il faudrait alors vérifier quel syndicat a le plus de membres dans l'entreprise. Un décompte des membres précédent a été proposé, mais Lufthansa n'a pas réagi à cette proposition.

La société ne voit pour l'instant aucune raison d'agir. "Nous avons un partenaire social en Verdi et un accord salarial conclu. Notre priorité est maintenant de mettre en œuvre et d'appliquer l'accord salarial", a expliqué un porte-parole.

Les pilotes de VC ont déjà fait grève chez Discover lors de l'hiver dernier pour les premiers accords collectifs, tandis qu'UFO a appelé à une grève pour même entrer en négociations avec la société.

Pour Verdi, l'accord est un succès car ils n'ont été significativement représentés jusqu'à présent qu'auprès du personnel au sol et dans les cabines d'Eurowings au sein du groupe Lufthansa. Ils n'ont réussi à obtenir un accord collectif pour les pilotes que chez la filiale de fret Aerologic.

Les syndicats, Vereinigung Cockpit et UFO, estiment que l'accord entre Discover et le syndicat rival Verdi ne représente pas adéquatement la majorité de son personnel navigant, et ils se préparent à découvrir un éventuel soutien pour leurs propres accords collectifs par des grèves. Malgré les grèves et les négociations en cours, Discover ne voit pour l'instant aucune raison de s'engager avec UFO et VC, car ils considèrent Verdi comme leur partenaire social et l'accord avec eux comme leur priorité.

Lire aussi: