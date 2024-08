- Les syndicats américains déposent une plainte contre Trump et Musk

Suite à une conversation en direct entre le milliardaire de la tech Elon Musk et le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump, l'un des syndicats les plus influents des États-Unis a déposé une plainte fédérale pour violation du droit du travail. Les deux "billionnaires discrédités" ont prétendument discuté du "licenciement illégal de travailleurs en grève" lors de leur diffusion du lundi soir (heure locale), qui a été suivie par plus d'un million de téléspectateurs, selon un communiqué du Syndicat des travailleurs de l'automobile (UAW).

Le syndicat a spécifiquement cité les remarques de Trump à Musk, où il a déclaré : "S'ils sont en grève, vous dites : 'C'est bon, alors vous êtes tous partis. Vous êtes tous partis. Chacun d'entre vous est parti'". Musk a réagi en riant. Les employés de Tesla aux États-Unis ne sont pas syndiqués, car la personne la plus riche du monde, selon Forbes, considère cela comme "décidément inutile".

"À la fois Trump et Musk veulent que les travailleurs s'assoient et se taisent, et ils rient ouvertement de cela", a commenté le président de l'UAW Shawn Fain. "C'est dégoûtant, illégal et complètement prévisible de la part de ces deux clowns". L'UAW représente plus de 400 000 membres actifs aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico, principalement dans l'industrie automobile. Politiquement, le syndicat soutient traditionnellement les démocrates. En fin juillet, il a endorsed le candidat présidentiel du parti, Kamala Harris.

Aux États-Unis, le droit de faire grève est protégé au niveau fédéral, ce qui rend illégal de licencier ou d'intimider les employés qui menacent de faire grève. Si une enquête est ouverte et qu'une violation est détectée, des sanctions peuvent être imposées.

Le syndicat, dans ce cas le Syndicat des travailleurs de l'automobile (UAW), a exprimé son inquiétude quant à la discussion d'Elon Musk et de Donald Trump sur les travailleurs en grève. L'UAW considère que leurs remarques encourageant le licenciement illégal de travailleurs en grève sont à la fois dégoûtantes et illégales.

Lire aussi: