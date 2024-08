Les Swift trouvent du réconfort dans la chanson et la solidarité après que la menace terroriste ait entraîné l'annulation de spectacles à Vienne.

Miller et sa famille avaient planifié leur aventure européenne bien avant que leur détour impromptu par Swift ne soit intégré à leur itinéraire, a-t-elle déclaré à CNN par e-mail. Lorsqu'elle et son mari ont réalisé que la superstar de la chanson ferait escale en Autriche au moment parfait de leur itinéraire, ils ont sauté sur l'occasion de surprendre leurs filles, âgées de 8, 11 et 13 ans.

“Mes filles étaient ravies quand nous leur avons annoncé, et elles en parlent depuis des mois”, a déclaré la résidente d'Austin, au Texas.

Le 7 août, les Miller sont devenus l'un des milliers de personnes touchées lorsque les trois soirées de concerts de Swift à Vienne ont été annulées après que la police autrichienne ait déjoué des plans d'attaque terroriste lors de l'un des spectacles.

Trois adolescents ont été détenus dans le cadre de l'enquête et sont suspectés d'avoir fomenté une attaque suicide.

Les enquêteurs ont trouvé un stock de produits chimiques, d'engins explosifs, de détonateurs et de 21 000 euros (environ 22 944 dollars) en faux billets chez le principal suspect, un sympathisant de l'EI de 19 ans qui avait été radicalisé en ligne, selon les autorités.

Le jeune homme - qui a été arrêté le matin du mercredi dans la ville orientale de Ternitz - prévoyait de tuer “un grand nombre de personnes” dans une attaque suicide, selon le directeur de l'agence de renseignement intérieur, Omar Haijawi-Pirchner.

Swift n'a pas commenté la situation. CNN a contacté ses représentants.

Impact économique

Les arrêts de la tournée Eras de Swift à Vienne ont eu des conséquences à la fois intangibles (les fans déçus) et tangibles.

En ce qui concerne ces dernières, la capitale autrichienne pourrait manquer une poussée économique - mais d'autres pays pourraient en bénéficier, car les Swifties cherchent d'autres dates de concerts à assister.

Jason Squatriglia, un concierge de voyage de luxe chez Embark Beyond, a déclaré que certains de ses clients avaient modifié leurs voyages à Vienne en raison de l'annulation et des préoccupations concernant l'attaque terroriste déjouée qui l'a entraînée.

Les clients touchés, qui comprennent un couple d'âge moyen et un duo mère-fille, ont dépensé plus de 40 000 dollars en billets d'avion, services de voiture et hôtels pour leurs voyages, a-t-il déclaré. Le duo mère-fille prévoit maintenant d'assister à un concert au stade de Wembley à Londres plus tard ce mois-ci.

Les spectateurs des concerts de Swift au Royaume-Uni sont attendus pour injecter un total de 755 millions de livres sterling (environ 953 millions de dollars) dans l'économie britannique, selon un rapport de Barclays en mai.

Il est incertain quel sera l'impact économique exact des annulations à Vienne. Le pouvoir économique de Swift, si tangible qu'il a été baptisé “Swiftonomics”, a aidé à booster les économies locales alors que les fans dépensent en transport, nourriture, tenues à thème et hébergement pour voir la chanteuse pop.

En Europe, les Swifties ont causé une augmentation des voyages en avion. Beaucoup, comme Miller, ont découvert qu'il était plus abordable d'assister au spectacle à l'étranger plutôt que d'essayer d'obtenir des billets pour des spectacles aux États-Unis à des prix gonflés.

United Airlines a déclaré en mai que les réservations pour les villes européennes où ses concerts étaient prévus, notamment Lisbonne, Madrid, Édimbourg et Dublin, étaient en hausse.

La tournée, qui a commencé à Glendale, en Arizona, en mars 2023, a été prolongée à plusieurs reprises.

Swift estnext prévue pour jouer cinq spectacles au stade de Wembley à Londres à partir du 15 août, avant de retourner aux États-Unis pour des dates en octobre et novembre. La tournée est prévue pour se terminer au Canada en décembre.

Les spectacles à Londres sont attendus pour se dérouler comme prévu, le maire Sadiq Khan ayant déclaré que la ville “continuerait” avec les événements prévus, selon une interview avec Sky News.

C'est agréable d'avoir un ami

En parlant de continuer, bien que ce ne soit pas la seule communauté de fans qui prêche la positivité, si les bonnes vibrations étaient des perles à collier, la communauté des Swifties pourrait faire un bracelet d'amitié qui fait le tour de la globe.

Cela s'est pleinement manifesté à Vienne à la lumière des annulations.

Les réseaux sociaux sont inondés de vidéos, d'images et d'histoires de générosité et de soutien, surtout localement.

Les entreprises offrent des biens et services gratuits aux holders de billets qui ont été touchés. Dans les rues, les fans se lancent dans des chants impromptus et échangent des bracelets, un clin d'œil à la tradition des concerts de Swift qui a vidé les étagères de votre magasin de loisirs créatifs l'année dernière.

Un arbre sur la Corneliusgasse de Vienne - ou Cornelia Street, comme dans le titre d'une chanson de Swift - avait été réservé par les fans comme lieu d'échange de bracelets d'amitié avant les spectacles, et il est maintenant devenu un centre névralgique pour les liens entre Swifties.

Chacun de ces rassemblements, a observé Miller, “a une histoire différente de pourquoi ils sont ici, depuis combien de temps ils sont ici (et) ce que sa musique signifie pour eux”.

Dans une foule, elle a rencontré une femme qui disait venir d'Israël.

“Je viens d'une situation terroriste à une autre”, a déclaré la femme à Miller en pleurant.

Miller a commencé à pleurer aussi.

L'attaque surprise de Hamas le 7 octobre a vu au moins 1 500 combattants de Hamas franchir la frontière pour entrer en Israël, dans une offensive qui a tué au moins 1 200 personnes et en a pris en otage plus de 200, dont plus de 100 restent portées disparues.

Les frappes israéliennes à Gaza ont depuis tué plus de 39 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé là-bas, et ont déclenché une catastrophe humanitaire dans la bande densément peuplée.

“Je l'ai juste prise dans mes bras, une parfaite étrangère, alors que la foule autour de nous chantait 'Champagne Problems', qui est vraiment ce que c'est pour beaucoup d'entre nous”, a-t-elle déclaré. “À la fin de la journée, c'est un concert; c'est tellement décevant, mais bien sûr, notre sécurité est plus importante et je me sens au-delà reconnaissant d'avoir la possibilité d'être ici du tout.”

Pour de nombreuses personnes, a déclaré Miller, l'annulation des concerts signifiait la perte de milliers de dollars d'économies, de mois de planification, de jours de congé au travail. Pour d'autres, "c'était censé être un endroit sûr où ils pouvaient oublier la terreur dans leurs propres pays ou les aspects sombres et difficiles de leur vie, et vivre un moment d'allégresse inégalée."

"Tout cela leur a été enlevé, mais ils étaient là, indéfectibles dans les rues, chantant ensemble autour d'un simple haut-parleur Bluetooth en l'absence de leur reine (ou "Mère" comme les Swifties appellent Taylor), a-t-elle déclaré.

D'une certaine manière, cela lui rappelait la fin de "Comment le Grinch a volé Noël", avec tous les Whos chantant ensemble dans la place.

"Le bien triomphe du mal; les gens choisissent la joie et l'amour plutôt que la peur et l'amertume", a-t-elle déclaré.

Ce n'était pas l'expérience qu'ils étaient venus chercher, a-t-elle déclaré, mais "avec tout le soulagement et l'anxiété évidents d'avoir évité de justesse une attaque terroriste, quelque chose de beau est né aujourd'hui dans les rues de Vienne, et je me demande si nous repartons avec quelque chose de plus riche et de plus mémorable à sa place."

Les reporters de CNN Sana Noor Haq, Nina Avramova, Matthies Otto et Radina Gigova ont contribué à ce reportage.

