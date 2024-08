- Les survivants du crash de Titan réclament 50 millions de dollars en dommages-intérêts.

Suite au tragique accident de sous-marin près du wreck de l'"Titanic" l'an dernier, la famille d'une victime a intenté un procès contre la société exploitante, réclamant 50 millions de dollars (environ 45 millions d'euros).

Le procès allègue une grave négligence de la part de l'exploitant, selon les avocats représentant la famille du scientifique français Paul-Henri Nargeolet, décédé dans l'incident. Le procès, déposé devant un tribunal de Seattle dans l'État de Washington, affirme également que les défauts et les insuffisances du sous-marin n'ont pas été révélés ou ont été intentionnellement cachés.

Les médias américains rapportent que le procès contre l'exploitant américain Oceangate et d'autres allègue également que l'équipage a finalement réalisé que tous les passagers allaient mourir, ce qui a causé chez eux "de la peur et de l'angoisse mentale".

Nargeolet était connu dans les cercles scientifiques sous le nom de "M. Titanic". Il et quatre autres ont embarqué pour une expédition "Titanic" en juin de l'an dernier et sont décédés lorsque le sous-marin "Titan" a explosé. Il a été révélé plus tard qu'il y avait des préoccupations majeures en matière de sécurité concernant le sous-marin avant l'expédition. "Nous espérons que ce procès permettra d'obtenir des réponses pour la famille sur exactly ce qui s'est passé, qui était impliqué et comment ceux qui étaient impliqués ont permis que cela se produise", a déclaré un avocat des descendants de Nargeolet.

Recherche de plusieurs jours pour l'équipage du "Titan"

La tragédie du "Titan" a captivé le monde l'an dernier. Le sous-marin d'environ 6,5 mètres de long est parti avec cinq passagers vers le wreck de l'"Titanic" le 18 juin 2023. Le contact a été perdu après une heure et quart.

Une opération de recherche intensive a suivi, impliquant des avions, des navires et des robots sous-marins. Après quatre jours, un robot sous-marin a trouvé des débris du "Titan" à une profondeur de 3 800 mètres près du wreck de l'"Titanic". Le Garde côtière américain a rapporté que le sous-marin avait explosé sous la pression de l'eau immense, mais la cause exacte de la tragédie reste inconnue.

Oceangate a cessé ses opérations deux semaines après la tragédie. La société avait facturé 250 000 dollars pour un siège dans son sous-marin.

A bord du "Titan" se trouvaient, en plus de Nargeolet, l'aventurier britannique Hamish Harding (58), le businessman britannique-pakistanais Shahzada Dawood (48) et son fils de 19 ans Suleman, ainsi que le PDG de l'exploitant américain Oceangate, Stockton Rush (61).

