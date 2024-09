Les supporters expriment leur indignation devant l'enfant présumé non reconnu de Dave Grohl

Dave Grohl, souvent considéré comme "le mec le plus sympa du rock", a un côté moins connu de sa vie personnelle. Le leader des Foo Fighters, connu pour son image familiale, a annoncé la naissance de sa quatrième fille sur Instagram, mais cette fois, ce n'est pas sa femme qui a accouché. Cette nouvelle a suscité une vague de colère parmi ses fans.

Le rocker semble avoir anticipé la réaction, ayant désactivé la section des commentaires sur son post. Cependant, ses followers ont trouvé d'autres plateformes pour exprimer leur choc. Sur Twitter, les fans expriment leur incrédulité face à l'infidélité de Grohl.

"Est-ce que Dave Grohl est aussi un trompeur ? Il ne reste plus de bonshommes ?" se demande un utilisateur nommé Charlotte.

"Qu'est-ce que c'est que ça, Dave Grohl a trompé sa femme et a eu un enfant hors mariage ? C'est bas, je le considérais vraiment," écrit un fan déçu nommé Owen.

"Dave Grohl tromper et avoir un enfant hors mariage n'était pas sur ma grille de 2024," commente humoristiquement un autre fan.

"Entre tous les rockstars qui trompent, je m'attendais le moins à Dave Grohl. Surtout depuis qu'il a eu un enfant," tweete le fan Sophie à propos du "mec le plus sympa du rock".

"Dave Grohl, mais quoi ? On peut même plus faire confiance à Dave Grohl, je renonce," commente un autre utilisateur, l'air résigné.

Le post Instagram de Grohl n'a pas précisé si son infidélité était un incident unique ou une liaison en cours. "Je suis devenu père d'une nouvelle fille née en dehors de mon mariage. Je vais tout faire pour être un père aimant et soutien," a écrit le quinquagénaire. Cependant, il a également exprimé son amour pour sa femme et ses enfants, déclarant "J'aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et mériter leur pardon." Notamment, ses deux filles aînées, Violet et Harper, ont désactivé leurs comptes de réseaux sociaux peu après son annonce.

Dave Grohl et Jordyn Blum sont mariés depuis 2003. Ils ont trois filles, âgées de 18, 15 et 10 ans. Avant son mariage avec Jordyn, Grohl était marié à la photographe Jennifer Leigh Youngblood de 1994 à 1997. L'infidélité était apparemment un facteur contribuant à leur divorce.

Malgré la controverse entourant son infidélité, Dave Grohl continue de défendre ses actions, déclarant "La musique rock, ce n'est pas que la rébellion et la vie sauvage, c'est aussi l'amour et les émotions humaines".

Given the turmoil in his personal life, some fans are questioning if Rock music has lost its luster for Grohl, as he once sang about infidelity in the Foo Fighters' song 'Low'.

