Les supporters des Kansas City Chiefs font un don de 178 000 dollars à l'hôpital pour enfants de New York après leur victoire en playoffs contre les Buffalo Bills

Les fans des Chiefs ont commencé à faire des dons mardi à l'hôpital pour enfants Oishei de Buffalo, dans l'État de New York, par tranches de 13 dollars, a tweeté l'hôpital. Les contributions de 13 dollars représentaient l'action de 13 secondes que les Chiefs ont réalisée pour envoyer le match en prolongation.

Mercredi, les dons s'élevaient à 178 000 dollars, provenant d'environ 9 800 donateurs, a tweeté l'hôpital.

"Merci à tous", a tweeté l'hôpital. "Ces dons permettent de répondre aux besoins actuels et de s'assurer que notre équipe dispose des outils, de la formation et des programmes nécessaires pour soigner les enfants de l'ouest de l'État de New York (WNY).

Les Chiefs affronteront les Bengals de Cincinnati dans le match de championnat de l'AFC dimanche.

La Bills Mafia est connue pour faire des dons après les matchs pour diverses raisons, parfois pour marquer un point. En décembre, la mafia des Bills a commencé à faire des dons de 17 dollars à l'association à but non lucratif de Buffalo VIA : Visually Impaired Advancement après la défaite 33-27 en prolongation contre les Tampa Bay Buccaneers, selon la chaîne de télévision CNN WKBW.

Les dons ont été faits pour se moquer des arbitres qui, selon les fans, ont manqué des appels contre les Buccaneers de Tampa, y compris deux sur Stefon Diggs (le receveur des Bills) dans la zone d'en-but", a déclaré l'affilié.

En janvier 2021, les Bills ont battu les Ravens de Baltimore 17 à 3 lors du tour de division de l'AFC. La mafia a célébré la victoire en faisant un don à l'association caritative préférée du quarterback des Ravens, Lamar Jackson, Blessings in a Backpack, parce que ce dernier a été blessé pendant le match.

Les dons ont totalisé au moins 75 000 dollars, selon l'agence WLKY, affiliée à CNN.

Ben Morse de CNN a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com