Les supporters de Manchester United protestent contre les propriétaires américains alors que le match de Premier League contre Liverpool est reporté

"Suite à la violation de la sécurité à Old Trafford, le match Manchester United - Liverpool a été reporté", a déclaré la Premier League dans un communiqué.

"Il s'agit d'une décision collective de la police, des deux clubs, de la Premier League et des autorités locales.

La police du Grand Manchester (GMP) a déclaré que plus de 1 000 manifestants s'étaient rassemblés à Old Trafford, tandis qu'environ 200 autres personnes s'étaient rassemblées devant l'hôtel The Lowry, à Salford, où les joueurs de Manchester United séjournaient avant le match.

"Deux agents ont été blessés, l'un d'entre eux ayant été attaqué à l'aide d'une bouteille et ayant subi une importante entaille au visage, nécessitant un traitement hospitalier d'urgence, indique un communiqué du GMP.

De nombreux supporters de Manchester United sont mécontents de l'échec de la tentative du club de rejoindre l'European Super League le mois dernier. Le club est dirigé par la famille Glazer, qui possède également les Tampa Bay Buccaneers de la NFL.

La Premier League a déclaré que la décision de reporter le match visait à assurer "la sécurité et la sûreté de tous à Old Trafford".

"Nous comprenons et respectons la force des sentiments, mais nous condamnons tous les actes de violence, les dommages criminels et les intrusions, en particulier compte tenu des violations du COVID-19 qui y sont associées", a déclaré la Premier League dans son communiqué.

"Les supporters disposent de nombreux moyens pour faire connaître leur point de vue, mais les actions d'une minorité observées aujourd'hui n'ont aucune justification.

"Nous compatissons avec la police et les stadiers qui ont dû faire face à une situation dangereuse qui ne devrait pas avoir sa place dans le football.

"La réorganisation du match sera communiquée en temps voulu.

Manchester United a publié une déclaration reconnaissant le droit des supporters à la "libre expression et à la protestation pacifique".

"Toutefois, nous regrettons les perturbations subies par l'équipe et les actions qui ont mis en danger les autres supporters, le personnel et la police. Nous remercions la police pour son soutien et nous l'aiderons dans toute enquête ultérieure", ajoute le communiqué de United.

Des fusées éclairantes ont été lancées et des bouteilles ont été jetées sur les officiers, a déclaré la GMP à propos des manifestations devant Old Trafford et l'hôtel The Lowry.

"Les manifestants à l'extérieur d'Old Trafford se sont montrés particulièrement agressifs et antagonistes envers la police avant qu'un groupe d'environ 100 personnes ne force l'entrée du terrain, certains membres du personnel de United ayant dû s'enfermer dans des chambres", a ajouté le communiqué de la GMP.

Les manifestants ont finalement été expulsés, mais à l'extérieur du stade, selon la GMP, "l'hostilité s'est accrue avec des bouteilles et des barrières jetées sur les officiers et les chevaux".

Russ Jackson, chef adjoint de la GMP, a qualifié le comportement des manifestants - tant à Old Trafford qu'à l'hôtel Lowry - d'"imprudent et dangereux".

"Les actions des manifestants d'aujourd'hui nous ont obligés à retirer des agents de la police de première ligne et à faire appel au soutien des forces voisines pour éviter que le désordre ne s'aggrave", a déclaré Russ Jackson.

"À différents moments, des bouteilles et des barrières ont été lancées, des agents ont été agressés et des personnes ont escaladé la structure du stade, créant un risque pour elles-mêmes et pour les agents.

"Nous avons ouvert une enquête et nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires afin d'établir toutes les circonstances entourant les événements d'aujourd'hui et de poursuivre les responsables.

Super League

Manchester United - et Liverpool - étaient deux des 12 clubs qui avaient annoncé le mois dernier leur intention de s'affranchir du format actuel des compétitions de l'UEFA et de créer leur propre Super Ligue européenne, avant que le projet n'échoue rapidement.

"Nous sommes dégoûtés, embarrassés et en colère face aux actions du propriétaire en ce qui concerne la planification, la formation et l'annonce de la Super Ligue européenne", a déclaré le Manchester United Supporters Trust lors d'une réunion d'urgence du forum des supporters vendredi.

"Une fois de plus, cela démontre clairement que les propriétaires du club ne sont intéressés que par la maximisation de leurs propres profits et ne se soucient pas des opinions des fans de Manchester United, ni ne les respectent.

Lors de cette réunion, le vice-président exécutif sortant de Manchester United, Ed Woodward, a déclaré que le club ne cherchait pas à relancer les plans de la Super League.

"Je sais que vous vous sentirez en colère et déçus par le manque de consultation et par la façon dont la proposition n'a pas reconnu le principe vital de la concurrence ouverte. Une discussion appropriée nous aurait permis d'éviter l'erreur que nous avons commise", a ajouté M. Woodward.

"Comme l'a dit Joel [Glazer], nous n'avons pas accordé suffisamment d'importance aux principes essentiels et aux traditions du mérite sportif qui sont si vitaux pour le football, non seulement dans les compétitions nationales, mais aussi dans les compétitions européennes depuis le milieu des années 1950.

Si le match n'avait pas été reporté et si Manchester United avait été battu par Liverpool, Manchester City aurait été confirmé comme champion de Premier League.

Wayne Sterling a contribué à ce rapport.

Source: edition.cnn.com