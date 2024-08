- Les supporters de Hoffenheim expriment leur mécontentement envers la direction du club.

Les soutiens de TSG 1899 Hoffenheim ont organisé des manifestations contre les dernières décisions de personnel de leur équipe en brandissant des banderoles. Les supporteurs fidèles du club de Kraichgau ont décidé de ne pas offrir leurs acclamations habituelles à l'équipe avant le match d'ouverture de la Bundesliga contre Holstein Kiel au stade de Sinsheim.

Les autorités n'avaient pas complètement écarté la théorie selon laquelle un groupe d'environ 20 à 40 extrémistes portant des pancartes provocantes pourraient entraîner l'annulation du match cette semaine. Une banderole affichée dans la tribune sud disait, "C'est vous qui voulez l'annulation, pour ne pas avoir l'air ridicule."

"Supporters largués"

La mise à pied massive de la plupart de l'équipe de direction entourant le directeur général Alexander Rosen à la fin du mois de juillet avait indigné les supporteurs de Hoffenheim. Ils avaient également lancé des attaques personnelles contre l'actionnaire Hopp sur les pancartes. Selon les déclarations du club cette semaine, la situation a "dégradé", et il n'y a actuellement aucune communication entre la base de fans et le club.

Dans un premier temps, le TSG avait supprimé une zone de fans désignée dans le stade. "Faire le martyr - larguer ses propres supporters", disait une autre banderole. Les groupes de fans avaient annoncé avant le premier match à domicile qu'ils n'exécuteraient pas la célébration prévue pour le 125ème anniversaire du club et qu'ils retiendraient leur soutien à l'équipe.

Le stade était largement vide, et les supporteurs visiteurs de Kiel étaient les plus audibles. Il y avait des acclamations éparses dans le bloc de fans après le but sur penalty plus tôt d'Andrej Kramaric.

