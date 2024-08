Les suppléments à base de plantes sont dangereux pour le foie.

Des millions de personnes prennent des compléments alimentaires à base de plantes pour promouvoir leur santé, les extraits de curcuma étant particulièrement populaires. Des scientifiques américains ont découvert que les consommateurs peuvent rapidement dépasser les doses recommandées, mettant ainsi leur foie en danger.

L'agence de recherche de marché Insights10 estime que le marché allemand des compléments alimentaires à base de plantes est d'environ 176 millions d'euros, avec un taux de croissance annuel de 4,4 %. Les produits les plus populaires comprennent les extraits de curcuma, d'échinacée (coneflower), de thé vert et de Ginkgo Biloba, ainsi que les acides gras oméga-3.

Les gens croient que les plantes à base desquelles ces compléments sont fabriqués contiennent des substances bonnes pour la santé. Ils supposent également que les compléments sont Similarly healthy or even more healthy. However, this may not be the case.

Inutiles et dangereux en excès

En modération, les compléments alimentaires peuvent avoir un effet positif, "si les bons nutriments sont pris par la bonne personne au bon moment et en bonne quantité", écrit le centre de consommation. Cependant, il note également que prendre de tels produits est généralement inutile et que leur efficacité et leur sécurité ne sont pas suffisamment testées.

Les fabricants doivent indiquer la dose quotidienne recommandée et mettre en garde contre le dépassement de cette dose. Cependant, les consommateurs ne lisent souvent pas ou ignorent ces instructions, ce qui peut être dangereux et, dans le cas de la curcumine dérivée du curcuma, même entraîner des lésions hépatiques.

Presque 19 millions d'Américains sont à risque

La sécurité et l'efficacité des compléments alimentaires à base de plantes ne sont pas bien établies aux États-Unis non plus. Une équipe de recherche de l'Université du Michigan a interrogé près de 10 000 personnes pour une étude publiée dans JAMA Network Open. 4,7 % d'entre eux ont déclaré prendre six compléments à base de plantes potentiellement hépatoxiques. Parmi eux figurent le curcuma, le thé vert, l'ashwagandha, le milk thistle, la Garcinia cambogia et les produits à base de riz rouge de levure, que l'équipe de recherche considère comme pouvant entraîner "des lésions hépatiques potentiellement graves et même mortelles".

Selon leur enquête, les scientifiques estiment qu'environ 18,6 millions d'Américains consomment de tels produits. Une étude publiée dans le Journal of Emergency Medicine a montré que le nombre de blessures liées aux compléments signalées aux États-Unis a augmenté de 70 % entre 2010 et 2020 par rapport à la période de 1994 à 2009.

Cependant, les chercheurs de l'Université du Michigan n'ont pas pu établir de lien de cause à effet entre la consommation de compléments à base de plantes et les lésions hépatiques, car ils ont seulement étudié l'utilisation de compléments alimentaires dans la population américaine. "Nous ne voulons pas causer la panique", déclare le principal auteur Robert Fontana. "Nous voulons simplement sensibiliser sur le fait que les compléments alimentaires en vente libre que les gens prennent et achètent ne sont pas testés et que leur sécurité n'est pas prouvée."

Le curcuma ne aide pas contre l'arthrite

Les chercheurs ont découvert que les personnes atteintes de maladies chroniques telles que l'arthrite et le diabète ont tendance à prendre plus fréquemment des compléments à base de plantes. Ces personnes sont également généralement plus âgées et ont un niveau d'éducation et de revenus plus élevé que celles qui n'utilisent pas ces compléments alimentaires.

"Les produits contenant du curcuma étaient les plus couramment utilisés pour la santé des articulations ou dans le cas de l'arthrose, car il y avait une croyance généralisée que le curcuma avait des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires", écrivent les chercheurs. "Cependant, plusieurs études cliniques randomisées ont montré l'inefficacité des produits contenant du curcuma dans l'arthrose". La même chose s'applique aux autres compléments mentionnés.

Consulter un médecin avant de prendre

La plupart des participants à l'étude ont déclaré consommer les substances à base de plantes de leur propre initiative et non sur prescription médicale. Cependant, le centre de consommation recommande de consulter un médecin avant de prendre des compléments alimentaires, car ils savent

