Les superstars allemands débarquent au moment le plus inopportune.

Le Rêve d'Or est éclipsé, la série de victoires brisée. Les basketteurs allemands ont perdu un match dans un tournoi international pour la première fois depuis 2022 et doivent se contenter de la "petite finale" contre la Serbie. La France affrontera les États-Unis en finale.

"I'm très déçu en ce moment. Quand on est si proche de atteindre une finale olympique, je pense que c'est compréhensible." L'étoile montante de la NBA Franz Wagner était visiblement affecté après la surprenante défaite de son équipe 69:73 face à la France. Le capitaine Dennis Schröder et le reste de l'équipe ont quitté le parquet du Paris Bercy Arena, où les 12 454 fans avaient précédemment transformé l'arène en une mer de bleu, blanc et rouge.

"Les Français ont joué très différemment et beaucoup plus physiquement qu'à Lille. Nous avons eu des difficultés avec ça," a déclaré Wagner après le match, qui avait bien commencé pour les champions du monde de basket-ball. Cependant, il est devenu de plus en plus clair que les hôtes ne jouaient pas seulement avec des effectifs et des tactiques différents, mais aussi avec une intensité et une agressivité différentes par rapport à leur défaite surprise lors du tour préliminaire il y a une semaine.

L'Allemagne, qui a complètement perdu son rythme au pire moment possible, a réussi à revenir après avoir été menée de dix points et a même eu une chance de gagner dans la dernière minute. Cependant, l'équipe a finalement raté l'occasion de se qualifier pour la finale olympique en laissant passer plusieurs opportunités. "Je ne pense pas que nous ayons joué notre meilleur match. Mais c'est aussi le sport. Nous n'avons pas abandonné."

Deuxième quart-temps maudit : Le début de la fin

Lorsque Franz Wagner a forcé Victor Wembanyama à une erreur après trois minutes dans le deuxième quart-temps, la jeune star française n'avait que deux points et deux rebonds à son actif. L'Allemagne menait de six points à ce moment-là, et la valeur plus/minus de Wagner était la plus élevée de tous les joueurs sur le terrain avec plus huit. Alors que Wagner était ensuite remplacé pendant presque sept minutes, l'offensive DBB a presque complètement stagné - le début de la fin pour les champions du monde.

Menés par un capitaine Nic Batum intenable, la défense française s'est progressivement resserrée et a forcé l'équipe Previously the most turnover-free team of the tournament to unusually commit seven of their total 15 turnovers and a meager eight points in the quarter. It was the worst quarter for the Germans in this Olympic tournament, as they only made three of their eleven field goal attempts, while France scored seven times from inside the paint, six of which were dunks or layups. The enthusiastic fans roared their "Équipe Tricolore" to a 33:33 halftime tie.

As in the quarterfinal against Canada, the role players Guershon Yabusele and Isaia Cordinier took on the main responsibility in the attack, after head coach Vincent Collet had radically changed his formation and rotation following the embarrassing preliminary round loss. Cordinier put France in a good position with eleven of his 16 points before the break, before Yabusele threw his team back into the lead with eleven of his 17 points in the second half. Germany's game was falling apart, and the French won the second and third quarters 38:25. A further run at the beginning of the final quarter seemed to have already decided the game at 66:53.

The guests fought their way back once more. A fantastic 13:4 run led to a 68:70 score. Then France missed another shot, with the rebound landing twelve seconds before the end with Franz Wagner, who stumbled and couldn't secure the ball. Germany sent Wembanyama to the line. The young star only made one (71:68) and forced his team to foul immediately to prevent the three-pointer. Schröder missed his first of two attempts (69:71), Cordinier sealed the four-point victory with two successful free throws. "C'est dur pour nous. Nous méritions de passer en finale," a déclaré Andreas Obst. "C'est une défaite difficile, mais nous devons nous remettre rapidement dans le jeu," a déclaré Andreas Obst.

In the preliminary round, Wagner and Schröder had dominated the hosts: Wagner with two monster dunks, Schröder with jump shots in a row, even one almost from the mid-line. In the end, Germany's stars had each scored 26 points in the 85:71 blowout victory - the fifth-highest scoring games in the history of the DBB at the games, after Detlef Schrempf, who claimed the top four spots.

Paris is not Lille, and the semi-final is not the preliminary round. Germany's dangerous duo only managed 28 points together. Schröder scored 18 points, but only six of his 18 shot attempts and three of his 11 three-pointers. He also distributed only four assists - almost five fewer than his average per game. Wagner fared even worse: the young star from the Orlando Magic scored only ten points with 4-10 from the field, 2-6 from outside, and no free throw attempts.

Ça a bien commencé, quand même ...

Surtout amer est que les deux ont commencé le match exactement là où ils avaient laissé à Lille il y a presque une semaine : explosifs, efficaces et efficaces dans la destruction de la défense française. Wagner et Schröder ont chacun commencé avec sept points rapides, aidant l'Allemagne à prendre une avance de 16:7 après cinq minutes. Après cela, pas grand-chose n'a marché : Wagner n'a marqué qu'un seul autre panier sur le terrain, Schröder a manqué onze de ses 15 tentatives de tir au premier quart-temps.

Allemagne avait remporté 13 matchs consécutifs en tournois internationaux avant sa défaite contre la France lors de la demi-finale olympique. Leur dernière défaite remontait au 16 septembre 2022, en demi-finale de l'EuroBasket contre l'Espagne, future championne. Depuis, l'équipe allemande de basket-ball avait remporté la médaille de bronze en 2022, tous les huit matchs de la Coupe du monde de basket-ball de la FIBA 2023 et les quatre premiers matchs de ce tournoi olympique - parfois avec des performances exceptionnelles qui avaient établi l'équipe de Gordon Herbert comme peut-être le seul véritable concurrent à l'équipe des États-Unis, qui semblait invincible et comptait de nombreuses stars, dans la lutte pour l'or.

"Ce n'est pas un jeu vidéo. Nous ne jouons pas toujours parfaitement. Nous sommes tous humains et nous apprendrons de cela", a déclaré Franz Wagner après la défaite, et il a donné plus de détails lorsqu'on lui a demandé les raisons. "Ils ont de longs gardiens, de longs ailiers, Wemby, Rudy, Lessort, ils jouent très physiquement. Ils étaient forts, il faut leur rendre justice. Mais nous n'avons pas joué notre basket-ball aujourd'hui. Nous n'avions pas notre meilleur jour, et ils sont différents maintenant de ce qu'ils étaient lors de notre dernier match. Ils ont fait de très bonnes ajustements, et ils ont simplement eu un meilleur jour aujourd'hui que nous."

Wagner et Schröder étaient censés tirer parti de la défense agressive des hôtes, mais l'Allemagne a eu du mal à trouver son rythme et à marquer en deuxième mi-temps. L'équipe qui était auparavant la deuxième meilleure attaque du tournoi a marqué seulement 44 points en 30 minutes, avec un faible pourcentage de tirs de 34%. La domination de la France dans les statistiques de l'énergie a scellé le jeu en leur faveur. Les hôtes ont marqué plus de points dans la raquette, sur les erreurs adverses, en contre-attaques et aux lancers francs.

"Félicitations à la France", a déclaré un entraîneur allemand déçu à la fin. "Nous n'étions pas au mieux de notre forme, n'avons pas bien pris soin du ballon. Mais nous avons combattu, montré beaucoup de caractère. C'est difficile de regarder devant maintenant, mais nous avons un match très important qui approche. Nous nous concentrerons dessus dès demain matin." L'Allemagne affrontera la Serbie dans un remake de la finale de la Coupe du monde samedi, après que la Serbie ait perdu de justesse contre les États-Unis (91:95) dans un match palpitant.

