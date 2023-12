Les Suns brillent contre les Mavericks ; le Heat gagne contre les Sixers sans Joel Embiid

Le match exceptionnel de la star de Dallas Luka Doncic - 45 points, 12 rebonds et 8 passes - n'a pas suffi aux Mavs pour venir à bout d'une équipe de Suns très soudée, dont six joueurs ont terminé à deux chiffres.

"Il faut que quelqu'un se joigne à la fête", a déclaré Jason Kidd, l'entraîneur des Mavericks, à ESPN.

Doncic a marqué plus de points que le reste des titulaires des Mavs, qui n'ont marqué que 39 points à eux tous. Malgré sa performance individuelle, Phoenix a mené de bout en bout, se montrant à la hauteur de son statut de favori de la série.

Deandre Ayton a inscrit 25 points et Devin Booker a marqué son retour dans l'équipe après trois matches d'absence pour cause de blessure, avec 23 points, neuf rebonds et huit passes.

Les Suns ont connu un début de match rapide, se frayant un chemin jusqu'à une avance de 18-6 au milieu du premier quart-temps avant que les efforts de Doncic et de l'attaquant Maxi Kleber, qui a marqué 19 points, ne ramènent les Mavs à quatre points à la moitié du match.

"Je pense que notre défense nous a fait perdre le match aujourd'hui", a déclaré Doncic. "Il y a eu un début de match terrible sur le plan défensif, et nous devons changer cela. Je sais que nous pouvons jouer mieux en défense".

Phoenix a trouvé un nouveau rythme après la pause et a porté son avance à 21 points au début du quatrième quart-temps, avant qu'une série d'attaques des Mavs ne rende le score plus respectable.

"Nous prenons la victoire", a déclaré le meneur de jeu des Suns, Chris Paul, qui a contribué à hauteur de 19 points et cinq rebonds. "Ce n'est pas toujours beau à voir. Nous avons bien joué pendant la majeure partie du match. Nous regarderons le film demain et nous verrons ce que nous devons faire différemment pour le deuxième match.

Le Heat remporte le premier match contre les Sixers

Dans la Conférence Est, le Heat s'est imposé au terme d'un match très disputé face à des Sixers privés de leur joueur fétiche Joel Embiid, qui se remet d'une fracture de l'orbite et d'une commotion cérébrale subies dans les dernières minutes du match 6 remporté par Philly face aux Toronto Raptors.

En l'absence d'Embiid, ses coéquipiers des Sixers ont eu du mal. James Harden, le meilleur joueur de l'année 2018, n'a pu marquer que 16 points, 12 de ses 13 tentatives de tir ayant été contestées et il a également fait l'objet d'un double jeu à neuf reprises. Le reste des 76ers n'a pas fait beaucoup mieux, tirant 6 fois sur 34 à trois points et concédant 15 pertes de balle qui ont permis au Heat de marquer 22 points.

"Il est évident que nous n'essayons pas de rater des tirs, mais ce que nous pouvons contrôler, c'est rebondir sur le ballon et ne pas le retourner", a déclaré Harden à ESPN. "Ce sont des choses que nous pouvons contrôler, et une fois que nous aurons fait cela au prochain match, nous aurons plus de chances de gagner.

Au départ, aucune des deux équipes ne contrôlait le match. Le Heat a pris une avance de 12 points dans le premier quart-temps avant que les 76ers ne ripostent pour mener 51-50 à la mi-temps, alors que Miami n'a réussi qu'un seul tir au but dans les six dernières minutes de la mi-temps.

"J'ai aimé la façon dont nous nous sommes battus", a déclaré Doc Rivers, l'entraîneur des Sixers, selon la NBA. "Il n'y a pas eu de changement dans la façon dont les joueurs se sont battus, ni dans la façon dont ils se sont comportés au début du troisième quart-temps.

Sous l'impulsion de Tyler Herro, qui a marqué 25 points et a réussi 4 tirs au but sur 6, et de Bam Adebayo, qui a terminé avec 24 points et 12 rebonds, le Heat s'est ressaisi en fin de match. Une série de 10-0 dans le troisième quart-temps suivie d'une série de 13-2 dans le quatrième quart-temps ont suffi à assurer la victoire.

"C'est une très bonne équipe, même sans Embiid", a déclaré Erik Spoelstra, l'entraîneur de Miami, aux journalistes après le match. "Nous avons été capables de nous organiser en deuxième mi-temps. Nous l'avons fait avec un peu plus de réflexion et de discipline, et cet effort supplémentaire a enflammé tout le monde dans l'équipe".

Le deuxième match des deux séries aura lieu mercredi.

Source: edition.cnn.com