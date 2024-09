Les suggestions de visionnage de ce week-end:

Ce week-end, les services de streaming proposent des histoires monstrueuses, des sorcières et un parrain de la mafia, tandis que les cinémas présentent des retrouvailles entre stars, un avertissement terrifiant sur le vieillissement et un film sur un héros de la vie réelle.

Lisez la suite pour en savoir plus.

‘Super/Dude: The Christopher Reeve Tale’

Ce film explore la carrière Remarkable et l'activisme de Reeve, avant et après un accident d'équitation en 1995 qui l'a laissé immobilisé. L'acteur est décédé en 2004 à l'âge de 52 ans des suites d'une insuffisance cardiaque.

Le documentaire comprend les propres mots de l'acteur et des interviews intimes avec la famille et les amis proches de Reeve, tels que Glenn Close, Whoopi Goldberg et John Kerry. 'Super/Dude' est diffusé dans certains cinémas ce week-end, et il vous faudra une résolution surhumaine pour ne pas verser de larmes.

La production Warner Bros a été acquise par CNN Films, DC Studios et HBO Documentary Films, qui sont tous des filiales de la société mère de CNN, Warner Bros Discovery.

‘The Penguin’

Colin Farrell incarne le personnage de DC Comics dans cette nouvelle mini-série HBO, spin-off du film "The Batman" de 2022. Le spectacle explore l'ascension du Penguin dans le monde criminel sordide de Gotham City.

Le premier épisode de "The Penguin" est maintenant disponible sur HBO et en streaming sur Max.

‘Agatha Awakening’

Juste à temps pour la saison effrayante, Kathryn Hahn reprend son rôle de magique Agatha Harkness dans ce spin-off de la série Marvel "WandaVision". Regardez-la former des alliances dans sa quête pour récupérer ses pouvoirs perdus et découvrir les secrets du Darkhold.

Les deux premiers épisodes de "Agatha Awakening" sont en streaming sur Disney+.

‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Chronicles’

La série anthologique criminelle de Ryan Murphy revient sur Netflix pour sa deuxième saison. Après le sombre et glaçant "Dahmer", ce nouveau numéro se concentre sur les meurtres de Beverly Hills de 1989 de José et Kitty Menendez, tués par leurs fils, Lyle et Erik.

Les frères, condamnés à la prison à vie pour leurs condamnations, affirment que de nouvelles preuves soutiennent leur allégation de légitime défense après une vie d'abus de la part de leur père.

"Monsters" est en streaming maintenant sur Netflix.

‘Wolves’

Des résolveurs de problèmes rivaux, interprétés par des amis dans la vie réelle (et costars d'"Ocean's Eleven") Brad Pitt et George Clooney, entrent en collision lorsqu'ils sont engagés pour nettoyer un

