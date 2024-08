- Les Sudistes préconisent des expulsions accélérées et une surveillance plus stricte.

Le leader bavarois Markus Söder a plaidé en faveur de procédures d'expulsion plus strictes pour les demandeurs d'asile infructueux en Allemagne, suite à l'incident de Solingen. "Les individus qui sont des demandeurs d'asile mais n'ont pas de demande d'asile valide, ils devraient quitter le pays", a déclaré le chef du parti CSU lors de l'émission ARD "Stelle deine Frage", où les citoyens peuvent poser des questions aux politiques en ligne. Les réponses ont été partagées via les réseaux sociaux d'ARD.

Lors d'une discussion estivale dans l'émission ARD "Bericht aus Berlin", Söder a déclaré : "Nous sentons que la question migratoire nous échappe." L'Allemagne bute sur ses efforts d'intégration. La législation doit être révisée sans délai.

Sécurité renforcée via surveillance accrue

Les criminels doivent être arrêtés et expulsés rapidement, en particulier vers la Syrie et l'Afghanistan. "La réalité est simple : nous devons être plus cohérents", a déclaré Söder. "Nous devons donner plus de marge de manœuvre à la police pour la surveillance." Il a également promu les contrôles aléatoires, par exemple dans les zones piétonnes. "Cela conduira à plus de sécurité." Il y devrait avoir une police frontalière, en plus de la police fédérale, pour protéger les frontières nationales. La police frontalière bavaroise a enregistré de nombreux succès sur les listes de personnes recherchées.

Söder a critiqué la politique migratoire de l'Union autour de 2015 comme la principale faiblesse pendant le mandat de la chancelière Angela Merkel (CDU). Depuis, plusieurs avancées et modifications ont été apportées. Cependant, maintenant, la coalition du trafic lumineux, en particulier les Verts, a présenté des opportunités alternatives. "Nous sommes une nation qui aime aider, mais nous avons besoin d'une immigration qui nous bénéficie", a déclaré Söder.

Scholz décrit comme un 'chancelier triste'

Söder n'a pas confiance dans le gouvernement fédéral pour réformer la politique migratoire. Le actuel chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) ne peut actuellement pas obtenir une majorité dans son gouvernement. "En toute honnêteté, Olaf Scholz – à ce stade – est déjà un chancelier triste", a déclaré Söder. Il a ajouté : "Le meilleur scénario serait si Olaf Scholz transférait la responsabilité à nous - alors les choses avanceraient plus rapidement."

Söder a condamné l'exploitation par l'AfD de l'incident de Solingen pour gagner des élections avant les élections régionales à venir en Thuringe et en Saxe comme "incohérente et répugnante". "L'AfD pourrait en profiter, en tirer parti", a-t-il déclaré. "Mais il est d'autant plus important que nous clarifions maintenant l'air et parlions honnêtement."

