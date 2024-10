Les substances les plus dangereuses sont les cannabis, les produits chimiques et les produits chimiques contenant des substances dangereuses.

Note de l'éditeur : Le podcast "Chasing Life avec Dr. Sanjay Gupta" explore la science médicale derrière divers mystères de la vie. Découvrez les épisodes ici.

(CNN) — Le cannabis, couramment appelé marijuana, est en train de faire son chemin vers une reconnaissance légale aux États-Unis. Il pourrait bientôt atteindre un jalon important : la réclassification. C'est le terme technique pour le transférer dans une catégorie moins risquée, ce qui réduirait certaines restrictions fédérales.

Le cannabis était couramment utilisé comme médicament au XIXe et au début du XXe siècle. Cependant, son utilisation a été essentiellement interdite en 1937 par l'adoption de la Marihuana Tax Act. Depuis 1996, le marijuana est disponible dans la plupart des États à des fins médicales ou récréatives pour les adultes.

Cependant, les choses sont différentes au niveau fédéral. Actuellement, le cannabis est classé dans la catégorie des substances de la Schedule I, selon la Loi sur les substances contrôlées, aux côtés de substances comme l'héroïne et le LSD. Les substances de la Schedule I sont connues pour leur haut potentiel d'abus et leur absence de reconnaissance d'utilisation médicale. Le département de la Justice des États-Unis envisage de déplacer le cannabis de la Schedule I à une substance moins restrictive de la Schedule III.

Le processus de réclassification du cannabis est complexe. En 2022, le président Biden a demandé le changement, ce qui nécessite la participation de plusieurs agences fédérales, notamment l'administration de la sécurité des substances contrôlées et le département de la Santé et des Services humains. Ce dernier a découvert "des preuves scientifiques crédibles" de l'utilisation médicale du cannabis pour traiter des conditions spécifiques, telles que la douleur chronique.

Dr. Staci Gruber, professeur adjoint de psychiatrie à l'école de médecine de Harvard à Boston, qui se spécialise dans les effets du cannabis sur le cerveau, croit en son potentiel d'utilisation médicale.

"À ce stade, il y a suffisamment de preuves suggérant que pour certaines personnes ayant des types de douleur spécifiques, certains cannabinoïdes fonctionnent plutôt bien", a déclaré Gruber lors d'une récente conversation avec le Dr. Sanjay Gupta, correspondant médical en chef de CNN, dans son podcast "Chasing Life".

Vous pouvez écouter l'intégralité de l'épisode du podcast ici.

Alors, quelles seraient les implications de la réclassification du cannabis pour le citoyen américain moyen ? Gruber partage cinq points clés concernant la réclassification potentielle du cannabis.

1. Ne vous attendez pas à des changements importants au niveau du consommateur

L'administration de la sécurité des substances contrôlées a organisé une audition publique le 2 décembre, qui impliquera des experts et des parties prenantes pour discuter du changement proposé.

Si la réclassification se produit, dans une certaine mesure, la réglementation du cannabis pourrait toujours être en vigueur.

"Une simple lettre fait toute la différence : la REclassification n'est pas la DEclassification", a écrit Gruber dans un e-mail. "Bien que la réclassification ait des implications fiscales pour l'industrie et change la charge administrative pour les chercheurs, elle n'affectera probablement pas significativement les consommateurs et les patients."

Elle a expliqué que le cannabis ne serait toujours pas disponible en vente libre ou dans un magasin général en tant que substance de la Schedule III.

2. Faites des recherches approfondies

Soyez transparent sur vos intentions, puis sélectionnez un produit qui correspond à ces objectifs.

"Soyez honnête avec vous-même : assurez-vous de comprendre ce que vous voulez réaliser avec le cannabis/les cannabinoïdes avant d'acheter quelque chose", a conseillé Gruber, qui est également directrice du noyau de neuroimagerie cognitive et clinique et du programme d'investigation pour la découverte neurologique de la marijuana à l'hôpital McLean à Belmont, Massachusetts.

Par exemple, voulez-vous utiliser le cannabis à des fins médicales, récréatives ou les deux ?

Sélectionner le produit approprié avec un objectif en tête influencera votre expérience, que ce soit un avantage clinique ou un effet secondaire.

3. Vérifiez et faites confiance

Assurez-vous de savoir exactement ce qui se trouve dans le produit que vous achetez.

"L'acheteur est prévenu", a déclaré Gruber. "Sachez ce que vous recherchez dans un produit et faites moins confiance aux étiquettes des produits - demandez des certificats d'analyse (COA) pour les produits qui vous intéressent pour confirmer exactement ce qui est présent dans le produit et en quelle quantité."

Elle suggère d'utiliser des analyses de laboratoire indépendantes.

4. L'âge compte

Prenez en compte votre âge - cela compte.

"Le cannabis présente des risques plus élevés pour les enfants/ados

La réclassification du cannabis pourrait potentiellement entraîner moins de restrictions fédérales et un changement dans sa reconnaissance médicale, car des preuves scientifiques crédibles soutiennent son utilisation dans le traitement de conditions spécifiques comme la douleur chronique. Le maintien d'une bonne santé et de la bien-être implique d'être conscient des risques et avantages potentiels de l'utilisation du cannabis, comme effectuer des recherches approfondies, vérifier et faire confiance au contenu du produit, tenir compte de l'âge et être conscient de l'historique personnel et médical.

