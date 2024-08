- Les stratégies du ministre de l'éducation pour relever les défis dans les établissements d'enseignement.

Au milieu d'une augmentation du nombre d'étudiants et d'une pénurie d'enseignants, la ministre de l'Éducation de Basse-Saxe, Julia Willie Hamburg, du parti des Verts, reconnaît les nombreux défis auxquels sont confrontées les institutions éducatives de l'État. Elle a déclaré cela lors d'une séance parlementaire : "La situation est assez difficile ici. Nous accueillons 19 000 nouveaux étudiants cette année seulemen". Parallèlement à cela, la démographie des étudiants évolue, les changements sociaux s'accélèrent, les avancées numériques sont rapides, les problèmes de santé mentale chez les jeunes augmentent et il y a une pénurie significative de professionnels qualifiés.

Ces problèmes complexes ne peuvent pas être résolus facilement, a indiqué Hamburg, mais ils sont abordés de manière proactive. "Nous agissons, et nous sommes fiables", a-t-elle affirmé. Une stratégie pour lutter contre le manque d'enseignants consiste à augmenter les salaires dans l'État.

Les Enseignants de Tout l'État Reçoivent des Augmentations de Salaire

De nombreux enseignants ont commencé l'année scolaire à des taux de rémunération améliorés. Le ministère de l'Éducation a mentionné que

However, the AfD's education representative, Harm Rykena, expressed dissatisfaction with the pay increment. He argued, "We won't recruit a single more teacher with this." Moreover, the majority of benefits were extended to elementary educators, where there's no shortage, resulting in a lacking distribution elsewhere.

Mesures en Faveur de l'Égalité dans l'Éducation

La ministre Hamburg prend les mesures suivantes pour promouvoir l'équité dans l'éducation :

Indice Social: Plus d'enseignants et de personnel seront déployés dans les écoles où les enfants et les adolescents ont besoin d'un soutien important.

Programme de Démarrage: Dans 390 écoles classées selon l'indice social, avec environ 122 000 étudiants, le nombre d'étudiants qui ne parviennent pas à atteindre les normes minimales en mathématiques et en allemand sera réduit de moitié.

Cependant, le représentant de l'éducation de la CDU, Christian Fühner, a critiqué la mise en œuvre lente et bureaucratique du programme de démarrage. La plupart des écoles ne seront pas prises en compte.

"Le Manque de Temps d'Enseignement est Maintenant Courant"

Fühner a également exprimé son mécontentement quant à la déficience constante en heures d'enseignement dans les écoles. "Malheureusement, l'absence d'enseignement est maintenant courante dans nos écoles", a déploré le député de la CDU.

La couverture de l'enseignement a été un sujet de controverse en Basse-Saxe depuis de nombreuses années. Le ratio, calculé en fonction du nombre d'étudiants par rapport aux heures d'enseignement, a légèrement amélioré à 96,9 %, en fonction du type d'école. Dans les gymnases, il était presque de 100 % en août 2023, tandis qu'il a chuté à 91,6 % dans les écoles spécialisées.

Discussion sur les 2 400 Employés Pédagogiques

Il y a également eu des discussions sur l'emploi futur de plus de 2 400 employés pédagogiques dans les écoles. La CDU a demandé des éclaircissements sur le fait de savoir si leurs emplois étaient en danger d'ici la fin de l'année. La ministre Hamburg a confirmé les contrats temporaires, en soulignant qu'il avait été communiqué dès le départ. Ide

