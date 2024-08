- Les stratégies diplomatiques extérieures de l'UE

Le Premier ministre Starmer du Royaume-Uni a une fois de plus rejeté l'idée de rejoindre à nouveau l'UE lors d'un séjour à Berlin. Le chef du Labour a déclaré que, après des décennies de règne conservateur, la Grande-Bretagne cherche à renforcer ses liens avec l'Europe et l'UE. "Il ne s'agit pas de défaire le Brexit ou de réintégrer l'union douanière ou le marché unique de l'UE", a insisté Starmer.

De plus, il a écarté l'idée d'un programme d'échange de jeunes, que l'Allemagne a proposé pour l'UE concernant le Royaume-Uni. "Nous n'envisageons pas un programme d'échange de jeunes, mais plutôt une relation plus étroite", a déclaré Starmer, ajoutant que sa position n'a pas changé depuis son arrivée au pouvoir en début juillet, malgré les allégations de l'opposition conservatrice selon lesquelles il cherchait à réintégrer secrètement le Royaume-Uni dans l'UE.

Par ailleurs, le chancelier Scholz a souligné les relations amicales entre l'UE et le Royaume-Uni. Il a déclaré que les Britanniques avaient pris une décision historique en 2016, mais qu'ils restaient de grands amis et souhaitaient renforcer tous les aspects de leur relation.

Malgré les déclarations de Starmer, certains dirigeants de l'UE pourraient continuer à plaider en faveur d'une relation plus étroite entre l'UE et le Royaume-Uni, compte tenu de l'insistance du leader du Labour sur le renforcement des liens. L'Union européenne reste une entité économique et politique importante sur la scène mondiale, et tout changement dans ses relations avec d'autres nations est surveillé de près.

