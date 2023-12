Les statues confédérées sont retirées d'un parc de Jacksonville

"Il ne s'agit en aucun cas d'une tentative d'effacer l'histoire, mais de montrer que nous en avons tiré les leçons. Quand nous savons mieux, nous faisons mieux par et pour les autres", a déclaré la maire démocrate Donna Deegan dans un communiqué.

Les statues représentent deux figures féminines, l'une avec des enfants à l'intérieur d'un dais de granit et l'autre au sommet de la structure. Selon le Smithsonian American Art Museum, elle a été inaugurée en 1915, l'année où le site a été rebaptisé Confederate Park (parc des confédérés). La ville l'a rebaptisé Springfield Park en 2020.

Unevidéo de WJXT, filiale de CNN, montre les figures chargées sur des palettes en vue de leur enlèvement, le monument en granit restant en place. M. Deegan a indiqué que le coût de l'enlèvement, qui s'élève à 187 000 dollars, a été financé par des fonds privés collectés par le groupe local 904WARD, qui se décrit comme "engagé dans la création d'une communauté d'inclusion pour tous les habitants de Jacksonville, FL".

"Les monuments confédérés, souvent érigés pendant des périodes de tensions et de divisions raciales, sont des rappels douloureux d'un passé qui divise et contribuent à un climat qui perpétue l'inégalité", a déclaré 904WARD dans un communiqué.

L'enlèvement a été critiqué par le président républicain du conseil municipal, Ron Salem, qui a déclaré à WJXT qu'il pensait que la maire avait outrepassé son autorité en enlevant les statues sans l'approbation du conseil. "Quelles sont les conséquences de cette décision pour l'avenir ? M. Salem a déclaré à la chaîne de télévision mercredi. "La maire peut-elle lever des fonds privés pour faire autre chose ? Construire un pont ? Démolir la prison ?"

M. Deegan avait le pouvoir d'enlever les statues parce qu'elles se trouvaient sur une propriété contrôlée par le département des parcs, des loisirs et des services communautaires de la ville, a déclaré le principal avocat de la ville dans un avis rendu public par le bureau du maire. "Le maire est l'unique responsable de l'exploitation et de l'administration des parcs et des propriétés de la ville", a déclaré l'avocat général Michael Fackler.

Une autre statue représentant un soldat confédéré dans un parc du centre-ville de Jacksonville a été retirée en 2020, alors que des villes de tous les États-Unis ont connu des protestations à la suite du meurtre de George Floyd, a rapporté WJXT, une chaîne affiliée à CNN. Le maire de l'époque, Lenny Curry, un républicain, avait promis à l'époque d'abattre tous les monuments confédérés de la ville, mais le conseil municipal a résisté à plusieurs reprises aux demandes d'affectation de fonds pour ces enlèvements.

