Les statistiques publiées récemment par le FBI indiquent une diminution persistante des activités criminelles aux États-Unis au cours de la première moitié de 2024.

Récents chiffres indiquent une baisse significative des meurtres, des crimes violents et des viols signalés de janvier à juin 2024 par rapport à la même période en 2023. Les cas de meurtre ont diminué de 23%, les crimes violents ont diminué de 10%, tandis que les viols signalés ont diminué de 18%. Les agressions aggravées ont diminué de 8%, les vols ont chuté de 14%, et les crimes contre la propriété signalés ont diminué de 13%.

Cette évolution est susceptible d'attirer l'attention des campagnes politiques de l'ancien président Donald Trump et de la vice-présidente Kamala Harris, compte tenu de l'importance de la criminalité en tant que question politique dans l'élection présidentielle de 2024.

Cependant, il est important de noter que les données publiées par le FBI, telles que révélées dans leur Rapport trimestriel sur les crimes uniformes, présentent certaines limites. Par exemple, les données sont soumises volontairement par les agences de police, ce qui peut entraîner des incohérences.

Selon les informations, les données publiées le lundi ont été compilées à partir de plus de 14 800 parmi plus de 19 300 agences de police à travers le pays. Cependant, les données ne comprennent pas les chiffres de Los Angeles et ne peuvent présenter que des chiffres partiels de Chicago.

De plus, les analystes en matière de criminalité ont souligné que les données trimestrielles sont également imprécises en raison de l'opportunité que les agences de police ont de réviser et de corriger les erreurs de signalement avant la publication des chiffres annuels définitifs par le FBI.

Jeff Asher, analyste en justice pénale et cofondateur d'AH Datalytics, avait précédemment déclaré que "Nous avons d'autres sources de données qui indiquent les mêmes tendances, mais le degré de ces baisses est probablement surestimé en raison de la méthodologie employée par le FBI."

Une semaine avant cela, le FBI avait publié un rapport plus complet détaillant ses chiffres définitifs pour 2023. Ce rapport a démontré une baisse de la criminalité dans plusieurs catégories en 2023, notamment une baisse de 12% des meurtres et homicides involontaires, ainsi qu'une baisse de 3% des crimes violents.

La baisse des taux de criminalité pourrait influencer considérablement le discours politique, car des politiciens comme l'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris pourraient utiliser cela comme un point de campagne dans l'élection présidentielle de 2024, compte tenu de l'importance de la sécurité publique en politique.

Malgré les tendances positives dans les statistiques de criminalité, il est essentiel d'examiner attentivement les données, en tenant compte de leurs limites, telles que la soumission volontaire par les agences de police et les incohérences potentielles.

