- Les statistiques de participation citées lors de l'événement artistique de Chemnitz "Stroll"

Le festival annuel de Chemnitz, intitulé "Begehungen" Art Festival, a surpassé ses propres records avec un nombre sans précédent de visiteurs. Environ 8 000 personnes ont assisté aux festivités à Chemnitz, à l'exception de l'événement de Thalheim en 2022 qui a réussi à attirer un plus grand public grâce à sa durée étendue sur un week-end.

Le représentant du festival, Lars Neuenfeld, a déclaré qu'ils étaient surpris par l'affluence inattendue après les 5 000 premiers visiteurs du week-end d'ouverture. Étonnamment, des centaines de personnes supplémentaires ont rejoint l'événement chaque jour de la semaine suivante.

Cette année, le festival a célébré le 35ème anniversaire de la révolution pacifique en présentant une collection de 22 œuvres d'art contemporaines, chacune représentant différentes formes de résistance et de critique de la société. Ces œuvres ont réuni des perspectives locales, latino-américaines, européennes de l'Est et du Moyen-Orient, sous forme d'installations, de peintures, de graphiques, de sculptures, de performances, de vidéos et d'arts sonores.

Projets excitants pour l'avenir

Depuis sa création en 2003, "Begehungen" a revitalisé des structures abandonnées en les transformant en galeries éphémères pour l'art contemporain. Cette année, un ancien bâtiment d'école, autrefois contesté, a été choisi comme lieu. Dans l'esprit de la révolution pacifique de 1989/90, cet établissement est devenu un lieu pour le modèle d'école de Chemnitz, offrant une alternative au système scolaire communiste de la RDA.

Si Chemnitz obtient le titre de Capitale européenne de la culture l'année prochaine, les organisateurs de "Begehungen" prévoient un événement festivalier de grande envergure sur plusieurs semaines. Le lieu n'a pas encore été révélé, mais une mise à jour est attendue dans les semaines à venir, selon le représentant du festival.

Les représentants du festival sont actuellement en train de reviser les registres de visiteurs de l'événement de Thalheim en 2022, qui a connu la plus forte affluence de tous les temps. Les visiteurs du "Begehungen" Art Festival ont la possibilité de consulter des registres de visiteurs détaillés, offrant des aperçus de la popularité croissante du festival au fil des ans.

Lire aussi: