Les stars internationales de la NBA s'emparent du championnat et ce n'est peut-être qu'un début

Loin des paillettes et du glamour où il fait étalage de ses nombreux talents, Nikola Jokic se voit remettre le trophée remis au joueur le plus précieux de la National Basketball Association(NBA) à l'extérieur d'une écurie de chevaux dans son pays d'origine.

Après une nouvelle année de domination, Jokic a été nommé MVP pour la deuxième saison consécutive, devenant ainsi le 15e joueur de l'histoire de la NBA à remporter plusieurs fois le titre de MVP.

Dans sa jeunesse, Jokic explique qu'il n'a jamais rêvé de pratiquer le sport dans lequel il excelle aujourd'hui, car il était trop occupé à nettoyer les écuries.

"Je nettoyais les boxes. Je nettoyais les chevaux. À cet âge-là, je ne pensais pas du tout au basket, je ne vais pas mentir.

Avance rapide jusqu'en 2022 et Jokic est sorti de l'ombre après que le grand homme de 27 ans est devenu le deuxième joueur d'affilée à le gagner au cours de saisons successives après la superstar des Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo en 2018-19 et 2019-20.

Peut-être plus important encore, il poursuit la série de vainqueurs non américains de la plus haute récompense individuelle du basket-ball et la trajectoire ascendante d'une nouvelle génération de stars internationales dans la NBA.

Un rêve

Avant qu'Antetokounmpo ne remporte son premier titre de MVP en 2019, il s'était écoulé 12 ans depuis qu'un joueur international avait remporté la prestigieuse récompense, l'Allemand Dirk Nowitzki l'ayant fait en tant que membre des Dallas Mavericks en 2006-2007.

Outre Nowitzki, Jokic et Antetokounmpo, les seuls autres joueurs non américains à avoir remporté le prix MVP sont le Nigérian Hakeem Olajuwon, le Canadien Steve Nash et l'Américain Tim Duncan, originaire des Îles Vierges américaines (bien que Duncan soit citoyen américain et qu'il ait représenté les États-Unis au niveau international, la NBA le considère comme un joueur international).

Toutefois, cette année, le trio de tête du prestigieux trophée Maurice Podoloff était entièrement international, Jokic ayant devancé Antetokounmpo et Joel Embiid, le centre des Philadelphia 76ers. C'est la première fois que le trio de tête du vote pour le MVP est composé de joueurs entièrement internationaux.

Dans une ligue essentiellement composée de stars américaines, le fait qu'un Serbe, un Grec et un Camerounais soient les meilleurs joueurs de la ligue est un événement marquant pour la NBA.

Jamais auparavant il n'y avait eu une telle concentration de stars internationales dans la NBA. Lors du match des étoiles de cette année, il y avait sept joueurs nés à l'étranger ; il y a 30 ans, il n'y en avait que deux.

Lors de la première saison de la ligue, en 1946/47, il y avait cinq joueurs internationaux. Au début de cette saison, il y en avait 109, originaires de 39 pays.

L'ancien commissaire de la NBA, David Stern, a perçu le potentiel d'expansion mondiale et l'opportunité pour le sport de repousser ses frontières.

"C'est le rêve de David Stern", a déclaré Doc Rivers, l'entraîneur des 76ers. "C'est un sport mondial. Ce n'est plus seulement 'nous', quel que soit le sens de 'nous'. C'est un jeu mondial et c'est une bonne chose".

Combinée à l'influence de Dražen Petrović et d'Arvydas Sabonis - deux joueurs européens qui ont fait de brillantes carrières en NBA dans les années 1990 et sont considérés comme des pionniers qui ont fait tomber la barrière des États-Unis pour de nombreux joueurs internationaux qui sont venus après eux - la ligue est devenue un objectif réaliste pour beaucoup. En fait, le fils de Sabonis, Domantas, est un attaquant All-Star qui joue actuellement pour les Sacramento Kings.

Avec l'ouverture de bureaux de la ligue dans le monde entier et la popularité croissante de ce sport dans de nombreux pays, il n'est pas surprenant de constater un afflux de stars internationales. Il est d'ailleurs intéressant de noter que 11 des 27 derniers numéros 1 de la NBA sont nés en dehors des États-Unis.

Une première vague ?

Aux côtés des finalistes internationaux du MVP de cette année se trouve peut-être le prochain joueur européen en lice pour le prix : Luka Doncic.

L'arrière slovène des Dallas Mavericks connaît une nouvelle saison de développement extraordinaire.

La recrue de l'année 2019 - en plus d'être championne de l'EuroLeague et MVP avec le Real Madrid à l'âge de 18 ans - a presque à elle seule entraîné les Mavs dans les playoffs jusqu'à présent. Et si son lent début de saison l'a écarté de la course au prix de cette année, il ne manquera pas d'être en lice dans les années à venir.

On peut soutenir que Doncic, ainsi que Jokic, Antetokounmpo et Embiid, bénéficient du fait d'être le seul joueur de la NBA originaire de leur pays respectif, dominant les feux de la rampe alors que leurs homologues américains devront se battre pour attirer l'attention.

Jokic est sans doute le plus grand nom du basket-ball serbe ; Giannis Antetokounmpo - et ses deux frères Francis et Thanasis - domine le paysage de la NBA grecque ; et Doncic est le joueur vedette du basket-ball slovène.

Selon la NBA, sur les canaux de médias sociaux de la NBA Europe, les contenus mettant en scène Antetokounmpo sont 100 % plus performants que la moyenne des posts, tandis que les contenus mettant en scène Jokic sont 10 % plus performants.

L'effet d'entraînement de cet afflux de stars, avec de jeunes joueurs de basket-ball qui considèrent ce sport comme un moyen potentiel de faire carrière, est le point d'ancrage dont la NBA pourrait avoir besoin pour se développer encore davantage auprès de la prochaine génération.

Avec la création d'académies de basket-ball dans le monde entier - que ce soit par les joueurs ou par la ligue elle-même - qui peut dire que le prochain Jokic est à portée de main ?

"Si ce n'est pas moi, qui est-ce ? Jokic a expliqué quand on lui a demandé s'il se considérait comme un outsider pour jouer dans la NBA.

"Il n'y a aucune chance que je vienne en NBA et que je joue au basket-ball à partir de... de cette écurie, en fait, et maintenant je joue au basket-ball dans la meilleure ligue du monde et à un haut niveau.

Certains des joueurs les plus célèbres du basket-ball approchant de la fin de leur carrière - LeBron James a 37 ans, Kevin Durant 33 ans et Steph Curry 34 ans - il pourrait y avoir encore plus d'espace pour une nouvelle génération de jeunes joueurs internationaux qui prendraient la relève des visages de la ligue.

Et même s'ils devront faire face à la concurrence de talents américains comme Trae Young, Ja Morant, Jayson Tatum et Zion Williamson, la NBA pourrait accueillir un tout nouvel afflux de joueurs à mesure que la ligue renforce son statut mondial.

