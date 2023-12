Les stars du tennis réagissent à la saga Novak Djokovic : "On aurait pu l'éviter en se faisant vacciner

Alors que les joueurs mettent la dernière main à leurs préparatifs en vue de l'Open d'Australie, toutes les questions ont porté sur la championne aux 20 titres du Grand Chelem.

"Je pense que nous voulons tous passer à autre chose, quoi qu'il en soit, passer à autre chose et nous concentrer sur l'aspect cool du début d'un tournoi du Grand Chelem", a déclaré Garbine Muguruza, double championne du Grand Chelem, lors d'une rencontre avec les médias.

"Je pense que tout cela aurait pu être évité, comme nous l'avons tous fait, en nous faisant vacciner, en faisant toutes les choses que nous devions faire pour venir ici en Australie.

"Tout le monde connaissait très bien les règles. Il suffit de les suivre et c'est tout. Je ne pense pas que ce soit si difficile".

Muguruza, qui a atteint la finale de l'Open d'Australie en 2020, craint que la controverse actuelle n'ait un impact négatif sur la réputation du sport.

Djokovic est actuellement détenu par les autorités australiennes avant une audience au tribunal dimanche sur sa demande de rester dans le pays.

Vendredi, le ministre australien de l'immigration, Alex Hawke, a révoqué pour la deuxième fois le visa du champion de tennis non vacciné, estimant que sa présence en Australie pourrait conduire à une "augmentation du sentiment anti-vaccination" et même provoquer des "troubles civils".

"Je ne pense pas que cela aiderait le monde du tennis ou les joueurs parce qu'en fin de compte, il y a toujours un peu de conflit", a ajouté Muguruza.

"Il est déjà difficile de faire fonctionner les tournois et les circuits WTA et ATP, pays par pays, et de créer toutes ces nouvelles.

READ : Un cancer a été diagnostiqué chez la légende du tennis Chris Evert

Une situation malheureuse

Si Djokovic parvient à participer au tournoi de cette année, il aura l'occasion de remporter un 21e titre du Grand Chelem masculin, un record.

Il partage actuellement ce record avec Roger Federer et Rafael Nadal, mais ce dernier affirme que le tournoi sera un succès même si le Serbe ne peut pas jouer.

"Je vais vous dire une chose : il est très clair que Novak Djokovic est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, sans aucun doute", a déclaré Nadal à la presse. "Mais il n'y a pas de joueur dans l'histoire qui soit plus important qu'un événement, non ?

"L'Open d'Australie est bien plus important que n'importe quel joueur. S'il joue enfin, c'est bon. S'il ne joue pas, l'Open d'Australie sera un grand Open d'Australie avec ou sans lui. C'est mon point de vue.

Djokovic a remercié ceux qui l'ont soutenu tout au long de cette épreuve, mais certains se demandent si cette situation ne va pas ternir son héritage.

Naomi Osaka, championne en titre de l'Open d'Australie, s'est dite attristée par ce qu'elle a vu. "Je pense que c'est une situation malheureuse", a-t-elle déclaré aux journalistes.

"C'est un très grand joueur et il est triste que certaines personnes se souviennent de lui de cette manière.

"Mais je pense aussi que ce ne sont pas les joueurs de tennis qui décident, mais le gouvernement, de la manière dont l'Australie décide de gérer la situation.

C'est leur règlement

Daniil Medvedev, deuxième joueur mondial, a gâché la tentative de Djokovic de réaliser un grand chelem calendaire - remporter les quatre tournois majeurs au cours de la même année - en 2021, lorsque le Russe a remporté la finale de l'US Open contre le Serbe.

Les deux joueurs pourraient se retrouver en finale de l'Open d'Australie cette année s'ils parviennent à ce stade, mais Medvedev estime que les règles du pays doivent être respectées.

"Je voudrais dire à propos de la situation de Novak que nous sommes en Australie, c'est leur règlement", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Mais d'après ce que je sais, encore une fois, s'il a une exemption valide pour être dans ce pays et faire ce qu'il veut, alors il devrait jouer.

"Si l'exemption n'est pas valable ou si quelque chose d'autre ne l'est pas, n'importe quel pays peut vous refuser l'entrée sur son territoire.

L'Open d'Australie doit débuter lundi, mais la question de savoir si Djokovic fait partie du tableau n'a pas encore été tranchée par un tribunal.

Jill Martin, de CNN, a contribué au reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com