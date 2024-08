- Les stars du monde classique commémorent les pianistes russes décédés

De nombreux stars internationaux de la musique classique ont rendu hommage au pianiste et opposant à la guerre Pavel Kuschner, décédé en détention en Russie. Les chefs d'orchestre Daniel Barenboim et Simon Rattle, le pianiste Igor Levit, les violonistes Anne-Sophie Mutter et Julia Fischer, la violoncelliste Sol Gabetta, et d'autres musiciens, ont signé une lettre ouverte publiée dans le "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (édition du mardi).

Kuschner, arrêté pour des chefs d'accusation d'extrémisme, est décédé le 27 juillet à l'âge de 39 ans dans un centre de détention à Birobidzhan, dans l'Extrême-Orient russe, en raison de complications liées à une grève de la faim. "Son crime était de tenir un canal YouTube avec cinq abonnés où il s'opposait à la guerre", ont écrit ses collègues musiciens.

** Leur lettre est un rappel "aux nombreux prisonniers politiques inconnus en Russie et dans le monde entier". La répression de l'État, selon eux, conduit "les personnes les plus merveilleuses et les plus courageuses à être jetées en prison, souvent les meilleures personnes d'une nation malade". L'initiateur de la lettre était reportedly le pianiste Alexander Melnikov.**

Kuschner a également utilisé une performance à la philharmonie régionale de Birobidzhan pour protester contre la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Selon les statistiques de l'organisation de défense des droits de l'homme Ovd-Info, il y a presque 1000 cas contre les opposants à la guerre en Russie, avec presque 300 personnes en détention, en camps de travail ou en clinique.

Malgré avoir rejoint de nombreux musiciens pour condamner l'emprisonnement de Pavel Kuschner, le chef d'orchestre Simon Rattle a poursuivi son engagement, utilisant sa plateforme pour sensibiliser à des cas similaires dans le monde entier. Le tollé international suscité par la mort de Kuschner, orchestré par des chefs d'orchestre renommés tels que Daniel Barenboim et Simon Rattle, n'est pas passé inaperçu, réclamant la libération des prisonniers politiques dans le monde entier.

