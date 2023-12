Les stars de la Premier League condamnées pour la violation du système de verrouillage de Covid

Des photos circulant sur les réseaux sociaux montrent Erik Lamela, Sergio Reguilon et Giovani Lo Celso à la fête organisée à Londres, ainsi que Manuel Lanzini, joueur de West Ham.

Les restrictions imposées par le gouvernement britannique interdisent de se mélanger avec d'autres personnes à l'intérieur des bâtiments. Londres fait partie de la zone de confinement de niveau 4 la plus élevée en raison de la propagation rapide d'une nouvelle souche de Covid-19.

Tottenham a réagi avec colère, les trois joueurs faisant l'objet de mesures disciplinaires, tandis que West Ham a déclaré que Lanzini avait été "fermement rappelé à ses responsabilités".

Lamela ne figurait pas dans le groupe de Tottenham pour le match de samedi contre Leeds, tandis que Reguilon, une recrue estivale du Real Madrid, n'a pas été utilisé. Lo Celso est blessé.

"Nous sommes extrêmement déçus et condamnons fermement cette image montrant certains de nos joueurs en compagnie de leur famille et de leurs amis à Noël, d'autant plus que nous connaissons les sacrifices que tout le monde a fait dans tout le pays pour rester en sécurité pendant la période des fêtes", a déclaré Tottenham dans un communiqué.

"Les règles sont claires, il n'y a pas d'exception, et nous rappelons régulièrement à tous nos joueurs et à notre personnel les protocoles les plus récents et leur responsabilité d'y adhérer et de montrer l'exemple.

"L'affaire sera traitée en interne.

David Lammy, membre du Parlement de Tottenham, s'est également exprimé sur les réseaux sociaux, qualifiant le trio de "stupide et égoïste" dans un message.

Les autres joueurs de Tottenham ont fait fi de la controverse sur le terrain en s'imposant 3-0 face à Leeds United, ce qui leur a permis de prendre la troisième place du classement de la Premier League, à quatre points des deux premiers, Liverpool et Manchester United.

Leeds, si impressionnant depuis sa promotion, a pris l'avantage en début de match avant que Steven Bergwijn ne fasse trébucher Ezgjan Alioski et que Harry Kane ne commette une erreur sur le point de penalty pour donner l'avantage à Tottenham.

Il a ensuite combiné avec son partenaire Son Heung-min pour que le Sud-Coréen marque le deuxième but, son 100e sous le maillot de Tottenham.

Les trois points étaient définitivement acquis lorsque Toby Alderweireld reprenait de la tête au premier poteau un corner de Son en seconde période.

L'expulsion tardive de Matt Doherty pour un deuxième carton jaune a quelque peu terni l'excellente victoire des Spurs, mais le manager José Mourinho s'est contenté de "trois points importants".

Mourinho n'a fait qu'une brève allusion aux problèmes disciplinaires auxquels sont confrontées trois de ses stars après l'infraction au règlement.

"Je pense que chaque club fait de son mieux pour protéger ses joueurs, mais il y a des moments dans la vie privée que l'on ne peut pas contrôler", a-t-il déclaré à BT Sport.

Mais il a ensuite exprimé sa colère à l'égard du trio et de leurs actions lors de sa conférence de presse.

"Nous sommes déçus parce que nous avons donné aux joueurs toute l'éducation et toutes les conditions. Nous ne sommes pas contents. Cela a été une mauvaise surprise pour nous", a-t-il déclaré.

"Nous savons ce que nous sommes en interne. Nous n'avons pas besoin de vous ouvrir la porte pour que vous sachiez ce qui se passe en interne.

"Les conséquences et la manière dont nous abordons cette mauvaise surprise... Je suis déçu".

Lanzini, auteur d'une superbe égalisation pour West Ham lors du match nul 3-3 contre Tottenham en début de saison, s'est ensuite excusé sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il avait commis une "mauvaise erreur".

Mourinho a critiqué la Premier League après l'annulation tardive du match de son équipe contre Fulham en milieu de semaine, et il a réaffirmé son point de vue sur les reports.

"Je reviens aux règles initiales : si vous avez 14 joueurs disponibles, vous devez jouer. Je ne vois pas d'autre raison de ne pas le faire".

Plus tôt, le match de Fulham contre Burnley dimanche a également été reporté en raison des résultats positifs de Covid-19 dans le club de l'ouest de Londres.

Arsenal bat WBA

Le point culminant des autres matches de samedi a été la victoire 4-0 d'Arsenal sur le terrain de West Bromwich Albion.

L'équipe de Mikel Arteta enregistrait sa troisième victoire consécutive après une série de mauvais résultats qui a fait réfléchir certains à l'avenir de l'Espagnol à la tête de l'équipe.

Le défenseur Kieran Tierney a donné l'avantage aux Gunners d'une frappe enroulée en première mi-temps, suivie d'un superbe but collectif où Bukayo Saka a apporté la touche finale.

Sur un terrain recouvert de neige, Alexandre Lacazette a poursuivi sa belle série de buts en inscrivant un doublé en seconde période, permettant ainsi à Arsenal de s'imposer face à l'équipe de Sam Allardyce.

Arsenal remonte à la 11e place, tandis que WBA est 19e et en grande difficulté.

Dans les coups d'envoi de l'après-midi, Sheffield United est resté en bas de l'échelle après une défaite 2-0 à Crystal Palace, sa 15e défaite en 17 matches, tandis que Brighton a réussi à arracher un match nul 3-3 à domicile contre les Wolves, mais reste en difficulté, au-dessus de la zone de relégation.

