Les stars de la jungle dévoilent leurs objets de luxe

"Je suis une Star - La revanche des légendes de la jungle" envoie 13 célébrités de retour au camp de la jungle à partir du 16 août. Chaque star est autorisée à apporter deux objets de luxe. Le dilemme du choix amène également les participants à emporter quelques curiosités.

À partir du 16 août, RTL diffusera "Je suis une Star - La revanche des légendes de la jungle" tous les jours à 20h15. Pour célébrer le 20ème anniversaire de l'émission RTL "Je suis une Star - Faites-moi sortir d'ici !" (IBES), la jungle arrive en été pour la première fois. Et pour la première fois, RTL+ diffusera en exclusivité le nouvel épisode tous les jours, à partir du 15 août. La diffusion en streaming débutera également le 15 août. La destination est également nouvelle : au lieu de l'Australie, les 13 anciens stars d'IBES se rendront en Afrique du Sud.

Malgré tous ces changements, la règle familière reste pour les légendes de la jungle : seul deux objets de luxe sont autorisés par personne dans le camp de la jungle. On pourrait penser que les anciens campeurs expérimentés trouveraient plus facile de choisir ce qu'ils doivent apporter cette fois-ci. Cependant, la liste comprend quelques classiques du camp bien connus, tels que les oreillers - même ceux imprimés avec les visages des proches à la maison, comme Sarah Knappik et Elena Miras.

Thorsten "Kasalla" Legat n'est pas d'accord. "Vous avez des oreillers à la maison. Dans la jungle, vous n'avez rien", a-t-il expliqué lors d'une interview RTL avant l'émission. Rien - sauf un baume à lèvres avec SPF, car il a "des lèvres très sensibles".

Les produits de beauté sont également un must pour Georgina Fleur, Giulia Siegel et Kader Loth - un peu de correcteur, de mascara ou de rouge à lèvres peut rendre une veille de nuit près du feu de camp beaucoup plus agréable.

Parlant de choses agréables : Gigi Birofino se soucie également de son apparence. En plus de la cire pour les cheveux, l'étoile de la télé-réalité apportera de la lotion autobronzante, au cas où le soleil sud-africain ne serait pas à la hauteur.

Les objets de luxe des légendes de la jungle

Giulia Siegel : Bronzer et poudre pour bébé

Sarah Knappik : Boules Quies et oreiller avec les empreintes de mains de sa fille

Georgina Fleur : Sérum pour cils, rouge à lèvres rouge

Winfried Glatzeder : rien

Mola Adebisi : Oreiller et boules Quies

David Ortega : Drapeau allemand, drapeau espagnol

Thorsten Legat : Baume à lèvres

Kader Loth : Fard à paupières et correcteur

Hanka Rackwitz : Oreiller et eyeliner

Daniela Büchner : Boules Quies et oreiller

Elena Miras : Oreiller et doudou de sa fille

Eric Stehfest : Oreiller et collier en forme de cœur de sa femme Edith

Gigi Birofio : Lotion autobronzante, cire pour les cheveux

Glatzeder se considère lui-même comme un luxe

L'acteur Winfried Glatzeder, quant à lui, opte consciemment pour le minimalisme. Il a choisi "lui-même" comme objet de luxe pour une bonne raison. Sa participation renouvelée à l'IBES est "un voyage de découverte de soi" - et un objet de luxe serait une "contrainte à ma liberté". Il apprécie d'être "seul au camp avec moi-même". On pourrait lui avoir dit qu'il ne serait pas le seul en Afrique du Sud à lutter pour une deuxième chance de la couronne de la jungle et de 100 000 euros.

Ils seront également rejoints par Sonja Zietlow et Jan Köppen, qui animeront également "Je suis une Star - La revanche des légendes de la jungle". Dr. Bob se rend également en Afrique du Sud et est probablement impatient de la phrase légendaire "Je suis une star - donnez-moi juste la lotion autobronzante !"

Après avoir sélectionné leurs objets de luxe, les célébrités reviennent au camp de la jungle pour une autre période de défis. Avec Sonja Zietlow et Jan Köppen comme animateurs, ils affrontent diverses tâches et défis pour survivre et finalement concourir pour la couronne de la jungle.

