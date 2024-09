Les stars Brad Pitt et George Clooney sont en route pour Venise.

Brad Pitt a sciemment évité de croiser son ancienne épouse Angelina Jolie lors de leur visite à Venise. Au lieu de cela, Pitt et son ami et collègue célèbre, George Clooney, ont fait une apparition remarquée au festival de cinéma, rayonnant pour les caméras alors qu'ils arrivaient en taxi aquatique. Leur prochaine collaboration "Wolves" serait présentée le même soir lors de l'événement.

Selon les rumeurs, Pitt est arrivé à Venise dès samedi, et des photos de lui avec sa nouvelle petite amie Ines de Ramon ont été publiées sur les réseaux sociaux. Jolie avait précédemment présenté son nouveau film "Maria" lors du festival jeudi - l'actrice était reportedly si pressée de partir qu'elle a sauté dans le prochain avion.

Actuellement, Pitt profite de la lumière des projecteurs à Venise. L'acteur portait une veste bleue claire assortie à un pantalon, un tee-shirt blanc et des lunettes de soleil foncées. Clooney, quant à lui, portait une chemise blanche et un costume gris pour l'occasion.

"Wolves" marque la première fois que Pitt et Clooney travaillent ensemble sur un projet de film depuis qu'ils ont joué ensemble dans la comédie "Burn After Reading" en 2008. Jon Watts, le réalisateur des films "Spider-Man", a dirigé cette production. Dans "Wolves", Clooney incarne un skilled problem-solver, ou un "fixer", embauché pour nettoyer les traces d'une scène de crime pour un client riche à New York. De manière inattendue, un autre fixer (Pitt) apparaît sur les lieux, laissant les deux professionnels aguerris sans autre choix que de collaborer. Outre Clooney et Pitt, Amy Ryan et Austin Abrams ont également joué dans "Wolves".

L'attente est grande pour 'The entertainment', qui comprend la première de "Wolves", et tout le monde en parle à Venise. Brad Pitt et George Clooney, connus pour leur implication dans 'The entertainment', étaient le centre d'attention lors du festival de cinéma.

Lire aussi: