Les Spurs s'étonnent de la réaction de leurs supporters

Suite à leur convaincante victoire 3-0 contre Manchester United en Premier League anglaise, les fans de Tottenham Hotspur devraient se réjouir, mais des propos homophobes déplaisants de certains groupes de supporters ont gâché l'ambiance. Le club a pris une position ferme, condamnant ce comportement et faisant savoir à ses supporters que cela est inacceptable.

Le club de football Tottenham Hotspur a pris connaissance et traité les actions offensantes de certains fans lors de leur victoire 3-0 contre Manchester United à Old Trafford. Dans un communiqué, le club londonien a déclaré : "Nous sommes conscients des chants homophobes ignobles proférés par certains de nos supporters à l'extérieur aujourd'hui à Old Trafford. Ce comportement est inacceptable, hautement offensant et ne reflète pas notre équipe."

Le club a promis de travailler en étroite collaboration avec les forces de l'ordre et les agents de sécurité pour identifier les individus responsables et prendre des mesures disciplinaires importantes. De plus, le club a réaffirmé son engagement continu avec le groupe de fans LGBTQ+, Proud Lilywhites. "Nous sommes fiers de notre base de supporters loyaux et dévoués, à domicile et à l'extérieur. Cependant, nous partageons tous la responsabilité d'incarner les valeurs de Tottenham Hotspur, et toute forme de discrimination n'a pas sa place dans notre club."

Sur le terrain, l'équipe se porte bien. Avec leur quatrième victoire consécutive en coupe, Tottenham vise les compétitions internationales, montant à la huitième place du classement du championnat, à seulement trois points de la dernière place qualificative pour l'Europe. Des buts de Brennan Johnson (3') et Dejan Kulusevski (47') ont mis les visiteurs en tête peu après le coup d'envoi, tandis que le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes (42'), a été expulsé pour une faute, renforçant la cause des Spurs. Dominic Solanke (78') a scellé la victoire. Timo Werner, faisant ses débuts en championnat pour la première fois cette saison, attend toujours son premier but. Manchester, maintenant 12e, est amer après avoir subi sa deuxième défaite à domicile consécutive.

Les fans de Tottenham Hotspur étaient initialement ravis de leur victoire contre Manchester United, mais la célébration a été gâchée par des propos homophobes déplaisants de certains groupes de supporters. En réponse, le club a promis de prendre des mesures disciplinaires contre les individus responsables et continue de soutenir son groupe de fans LGBTQ+, Proud Lilywhites.

Lire aussi: