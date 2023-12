Les sports perdus des Jeux olympiques d'hiver : Les skieurs de vitesse qui brûlent la neige et la peau

Certes, les freins et les virages auront plafonné la vitesse maximale de la voiture, mais Verstappen - et la F1 - incarnent le summum de la vitesse en sport automobile dans une industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars.

Et pourtant, armés seulement de deux skis, de tissus de squelette et d'un casque digne d'une tournée de retour des Daft Punk, il y a des humains qui dévalent les flancs des montagnes plus vite qu'une voiture de F1.

Clignez des yeux et vous les manquerez : il s'agit des skieurs de vitesse, qui comptent parmi les êtres humains non motorisés les plus rapides de la planète.

Tomber avec style

En 2016, l'Italien Ivan Origone a dévalé une piste de la station de La Forêt Blanche en France, enregistrant une moyenne de 254,958 km/h sur les 100 derniers mètres pour établir un nouveau record du monde.

À titre de comparaison, la Fédération mondiale des sports aériens indique que la vitesse terminale du corps humain en chute libre dans une position stable, tête en bas, se situe entre 240 et 290 km/h (149,13 et 180,2 mph) - les skieurs de vitesse dégringolent donc dans le ciel.

Il n'est donc pas surprenant que ces descriptions indiquent que, bien que le ski en général soit extrêmement populaire, le ski de vitesse est une vocation de niche - en particulier pour les skieurs britanniques, étant donné le manque relatif de sommets enneigés.

Pourtant, Jan Farrell, le skieur de vitesse britannique le plus titré du siècle, est l'exception à la règle.

Vainqueur de la Coupe du monde de la Fédération internationale de ski (FIS) dans la catégorie Vitesse 2 en 2014, Farrell avait l'avantage, par rapport à ses compatriotes, d'avoir vécu en Espagne pendant 32 ans.

L'Espagne n'est peut-être pas le paradis des skieurs pour beaucoup, mais avec 35 % de montagnes et 32 stations de ski, Farrell, âgé de six ans, a été conquis dès sa première leçon à Gavarnie, en France.

"Enfant, c'était en quelque sorte ma façon naturelle de skier : pointer en ligne droite et dévaler la pente, comme beaucoup d'enfants, je pense", a déclaré Farrell à CNN Sport.

Plus ils sont grands, plus ils tombent vite

Au cours de ses neuf années de carrière internationale, Farrell a parcouru le monde entier, suivant le circuit biennal de la Coupe du monde FIS en Andorre, au Canada, en France, en Finlande et en Suède, et se rendant à Munich tous les mois pour s'entraîner.

Lorsqu'il n'était pas en vol - au sens propre comme au sens figuré - Farrell était dans la salle de sport, suivant un programme de conditionnement physique olympique épuisant 300 jours par an.

L'haltérophilie, les squats et les soulevés de terre constituaient l'épine dorsale d'un programme conçu pour construire des muscles denses. Alors que les jockeys qui montent à cheval s'efforcent de rester aussi légers que possible, les athlètes qui pratiquent le ski de vitesse maximisent leur force et leur poids, mais pas sans limites.

"L'aérodynamisme est essentiel, vous ne pouvez donc pas vous contenter d'être gros, vous devez être compact et flexible", explique Farrell. "Vous devez vous mettre en position de pliage serré, et si vous avez un gros ventre, ce n'est pas l'idéal.

"Il faut donc peser lourd, mais aussi avoir des muscles forts, car il faut s'adapter au terrain et skier la pente, et il faut être très fort et précis dans une gamme de mouvements très réduite.

"Si vous vous contentez de descendre en bloc, vous ne serez pas très rapide.

S'écraser et se brûler

La préparation musculaire sert également un autre objectif essentiel : survivre aux accidents.

Les dangers du sport automobile n'ont pas besoin d'être décrits, mais les pilotes sont au moins habillés de manière à minimiser les dommages. La combinaison du pilote de F1 de McLaren, par exemple, fabriquée à partir d'une fibre résistante à la chaleur et aux flammes, peut résister à une exposition directe au feu pendant 15 secondes, avec l'aide de bottes et de gants ignifugés.

Les skieurs de vitesse ne bénéficient pas d'une telle protection. Avec des vêtements conçus pour la vitesse et uniquement pour la vitesse, les blessures en cas d'accident peuvent être terribles.

Commotions cérébrales, bras et jambes cassés - les diagnostics sont innombrables, mais les brûlures par frottement sont les blessures les plus courantes.

En 2016, lors d'un entraînement pour la Coupe du monde en France, Farrell a chuté à 216 km/h et a dérapé sur une distance d'environ 1 150 pieds, soit plus d'un terrain de football et demi, ce qui lui a valu des brûlures au deuxième degré.

Plus souvent causées par une exposition directe au feu ou à l'eau bouillante, les brûlures d'épaisseur partielle peuvent être atrocement douloureuses, mais, chose incroyable, Farrell était de retour sur les pistes un jour plus tard.

Le facteur peur

Avec le temps, les brûlures ont guéri, mais les cicatrices psychologiques ont perduré.

Alors qu'il était imperturbable et qu'il n'avait jamais chuté à une telle vitesse, Farrell a vu sa confiance s'effondrer du jour au lendemain - un problème crucial dans une discipline qui ne laisse que peu de place au doute.

"Je dis toujours que ma principale blessure a été ma confiance", a déclaré Farrell. "J'étais assez doué pour ne pas m'écraser et ne pas avoir peur, mais après cela, tout a changé.

"La plupart de ceux qui ont eu une chute mettent du temps à revenir. Cela m'a pris plus d'une saison et j'ai dû suivre une formation psychologique et repenser ma façon de skier.

Si le fait de skier de manière trop agressive - "laisser trop flotter ses skis" - est l'une des causes des chutes, le fait de skier de manière trop conservatrice peut, paradoxalement, s'avérer tout aussi dangereux.

L'objectif du ski de vitesse, explique Farrell, est de dissocier le haut et le bas du corps - en se détachant pour permettre aux jambes de se détendre et de laisser les skis faire le travail.

La peur et la réflexion excessive peuvent avoir des conséquences dévastatrices, et Farrell a consacré plus d'un an de travail à démêler ces problèmes.

"Il faut vraiment revenir en arrière et se demander pourquoi on fait ça, ce qui nous fait peur et ce qui nous fait aller vite", explique Farrell.

"C'est un processus très intéressant qui m'a permis de mieux me connaître en tant qu'être humain.

La vocation olympique ?

Ses démons vaincus, Farrell a repris la compétition pendant plusieurs années avant d'annoncer sa retraite "temporaire" du sport d'élite au début de l'année 2021 - citant le désir de passer du temps avec ses deux jeunes filles comme une motivation clé dans sa décision.

S'adaptant à leurs jambes de ski avant que beaucoup n'aient fait leurs premiers pas, le duo est déjà en passe de devenir d'excellents skieurs, mais pourraient-ils suivre les traces du ski de vitesse foudroyant de leur père ?

"J'espère que non", répond Farrell.

"Ils peuvent jouer au tennis ou nager, par exemple. Quelque chose qui implique la neige mais dans son format liquide - comme dans l'eau".

Les engagements paternels de Farrell complètent un emploi du temps déjà chargé, en plus de son rôle au sein de la commission des athlètes de la FIS, de son travail privé en tant que tuteur de jeunes skieurs de vitesse d'élite cherchant à percer dans le sport, et de son travail caritatif aidant les enfants handicapés à skier.

Alors que Farrell s'efforce d'améliorer la réputation de la discipline, l'apogée des sports de neige se profile à l'horizon avec les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin - des Jeux qui ne mettront pas le ski de vitesse à l'honneur.

Ce sport n'a fait qu'une seule apparition aux Jeux olympiques d'hiver - en tant qu'épreuve de démonstration pour les hommes et les femmes à Albertville en 1992 - et Farrell pense que si le potentiel est là, le ski de vitesse doit "faire ses devoirs" avant qu'un retour officiel ne soit viable.

Farrell souligne les parallèles avec le saut à ski, une épreuve inscrite au programme des Jeux depuis leur création en 1924, qui reste une facette populaire de la programmation malgré sa relative rareté dans les activités du skieur de tous les jours.

"Le saut à ski possède toutes les valeurs athlétiques, l'attrait et le côté spectaculaire - il est très présentable pour des Jeux olympiques de haut niveau", explique Farrell.

"Je pense que le sport doit d'abord faire ses devoirs - avoir plus d'adeptes et plus d'athlètes.

"Tout le monde aime skier vite, mais le ski de vitesse est tout à fait différent. En théorie, il a tout ce qu'il faut pour les Jeux olympiques, mais il faut maintenant que la base du sport se développe.

Jusqu'à ce jour, Farrell doit travailler et être parent, tout en redécouvrant une joie perdue depuis longtemps, celle de skier pour le plaisir.

La question est de savoir si la vitesse lui manque.

"Non, je ne pense pas", répond Farrell en évoquant ses amis de la F1. "Ils ne conduisent pas du tout vite sur les routes publiques - ce sont tous des conducteurs très prudents et détendus.

Après des années de chute libre, Farrell apprécie la vie au ralenti.

Source: edition.cnn.com